Arresto por traficar especies protegidas en Alabama

Aiden Throndson fue detenido por la captura y comercialización ilegal de tortugas almizcleras aplanadas.

La especie silvestre se encuentra en peligro crítico de extinción y es autóctona únicamente de la región.

El sospechoso enfrenta 124 cargos criminales y una fianza combinada superior a los 105.000 dólares.

Arresto masivo en Winston County por tráfico de fauna autóctona

Un residente del estado de Iowa enfrenta un severo proceso judicial tras ser interceptado por las autoridades en la intersección de la Highway 278 y la ruta del condado 73. El operativo culminó con la detención inmediata del sospechoso por atentar contra la fauna autóctona.

Los expedientes judiciales identificaron al imputado como Aiden Throndson, a quien se le acusa formalmente de 20 cargos por capturar tortugas almizcleras aplanadas. Adicionalmente, acumula otros 104 cargos por la comercialización y tenencia ilícita de especies protegidas.

Protección legal de la tortuga almizclera y medidas cautelares

La tortuga almizclera aplanada es un reptil en peligro crítico de extinción cuyo hábitat natural es exclusivo de Alabama. Debido al drástico descenso de su población, la legislación estatal y federal impone sanciones severas para castigar su extracción del medio natural.

Tras concretarse el arresto el pasado 8 de agosto, el tribunal fijó una fianza en efectivo de 100 000 dólares para el imputado. Asimismo, se estableció un pago adicional de 5200 dólares bajo la modalidad de fianza comercial.