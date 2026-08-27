Arresto tras persecución y choque en la Highway 280

Una persecución a alta velocidad iniciada en el condado de Shelby culminó en un aparatoso accidente en el condado de Talladega.

Patricia Grant fue detenida por la Policía de Childersburg tras impactar su camioneta contra un poste de luz.

Los agentes incautaron fentanilo en el vehículo y le formularon cargos por tráfico de drogas e intento de fuga.

Persecución policial a alta velocidad por dos condados

La sospechosa Patricia Grant, residente de Tennessee, intentó evadir un control en Harpersville antes de desatar una persecución por la Highway 280. Las autoridades del condado de Shelby y la Policía de Childersburg desplegaron bandas de clavos para neutralizar las llantas de su camioneta Dodge 2500.

A pesar del severo daño en los neumáticos, la conductora continuó avanzando de forma temeraria hasta derribar un poste de electricidad. Tras el colapso del vehículo, los agentes policiales encañonaron a la sospechosa y la extrajeron de la unidad.

Cargos por fentanilo e intervención de autoridades en Alabama

Grant fue conducida al Coosa Valley Medical Center en Alabama como medida preventiva antes de quedar bajo custodia judicial. Las fuerzas de seguridad descubrieron fentanilo y parafernalia de drogas al inspeccionar la camioneta siniestrada.

Actualmente, la imputada enfrenta cargos por tráfico de sustancias ilícitas, escape de las fuerzas del orden y posesión de parafernalia. La investigación quedó bajo la supervisión de la Talladega County Drug Task Force.