Arrestos en Alabama por red de contrabando en prisiones

El Departamento de Correcciones de Alabama (ADOC) arrestó a dos personas en operativos simultáneos contra el contrabando penitenciario.

Las autoridades incautaron metanfetamina líquida, cannabinoides sintéticos, armas de fuego y un vehículo durante los allanamientos.

Las intervenciones se realizaron el 31 de julio con apoyo de la Oficina del Alguacil del Condado de Coosa y la agencia ALEA.

Operativos del ADOC incautan drogas y armas en Goodwater

El Departamento de Correcciones de Alabama desplegó una orden de registro en la carretera del condado 66 en Goodwater. En el operativo, realizado con auxilio de la Oficina del Alguacil del Condado de Coosa, se decomisaron dos armas, marihuana y una camioneta Chevy Suburban 2021.

Durante esta acción fue detenido Shakethrius Billingsly, quien encaró cargos por promoción de contrabando en primer grado. Asimismo, las autoridades le imputaron posesión de marihuana en segundo grado y portación ilegal de arma de fuego por ser persona restringida.

Incautación de metanfetamina y cannabinoides en Talladega

En una segunda intervención sobre la carretera Roberson en Talladega, agentes del ADOC actuaron junto al equipo SWAT de la ALEA y la Fuerza de Tarea de Drogas. En el lugar aseguraron 481 gramos de cannabinoides sintéticos y 10 onzas líquidas de metanfetamina.

Como resultado, arrestaron a Shandre Peeler, acusado de dos cargos de tráfico de drogas. Peeler registraba antecedentes por promover contrabando penal en noviembre de 2024 y sumaba cuatro órdenes pendientes por conspiración en el Condado de St. Clair en Alabama.