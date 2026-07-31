Arrestos en Calera tras alertas de lector de placas y denuncias

La Policía de Calera ejecutó dos arrestos en procedimientos independientes durante operaciones recientes.

Un lector de matrículas detectó a un fugitivo por secuestro y un ciudadano denunció a un sospechoso en un restaurante.

Los operativos permitieron recuperar un automóvil robado en Carolina del Norte y una placa sustraída en Prattville.

Captura de fugitivo por secuestro en Calera

Un sistema de lectura automática de matrículas emitió una alerta al Centro de Despacho de Calera al detectar un vehículo implicado en un secuestro procedente de Tennessee. La tecnología notificó de inmediato a los agentes al ubicar la patente ingresada previamente en las bases de datos policiales.

Los oficiales respondieron con rapidez, interceptaron el automóvil y realizaron una detención de alto riesgo. Durante la intervención, retiraron de manera segura al conductor y al pasajero, confirmando que el piloto era un prófugo con orden de aprehensión activa por secuestro.

Detención por auto robado y sustancias ilícitas

En un hecho separado, una denuncia ciudadana alertó sobre un hombre inconsciente dentro de un auto encendido en un restaurante de comida rápida. Al llegar, los agentes notaron que el sujeto presentaba signos de intoxicación y una unidad K9 detectó rastros de sustancias ilegales.

Las indagaciones revelaron que el vehículo había sido robado en Carolina del Norte y portaba una placa sustraída en Prattville, Alabama. El jefe de policía David Hyche destacó la labor proactiva de sus unidades para detener delincuentes de otras jurisdicciones.