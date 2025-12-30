Arsenal domina el campo con una contundente e indiscutible demostración de poder

30 de diciembre de 2025 – Deportes – EFE.

Tras un primer tiempo complicado y de mucha paridad, el Arsenal logró transformarse tras el descanso para arrollar al Aston Villa con una exhibición de poderío. El equipo de Mikel Arteta anotó cuatro goles en poco más de media hora, consolidándose como el principal candidato al título de liga tras diecinueve jornadas. Esta victoria contundente disipa cualquier duda sobre el estado de forma del conjunto londinense, que parece haber superado sus momentos de irregularidad para mostrar un semblante de verdadero campeón.

El punto de inflexión llegó apenas iniciada la segunda mitad debido a un error de cálculo del portero Emiliano Martínez en un tiro de esquina. El guardameta argentino no logró asegurar el balón en el aire, permitiendo que el rebote terminara en el fondo de la red tras golpear a Gabriel Magalhaes. A pesar de las protestas por una supuesta falta sobre el arquero, el videoarbitraje validó la anotación que rompió el equilibrio y hundió anímicamente al equipo visitante, que hasta ese momento había competido de igual a igual.

La ventaja inicial desató la mejor versión ofensiva del Arsenal, que aprovechó el desconcierto de su rival para ampliar la diferencia rápidamente. Martin Odegaard conectó con Martin Zubimendi para el segundo tanto, mientras que Leandro Trossard y Gabriel Jesús se encargaron de sentenciar la goleada. El Aston Villa, que llegó al estadio Emirates con una racha positiva, vio cómo su planteamiento se desmoronaba en cuestión de minutos ante la efectividad y la presión constante del equipo local.

Durante la primera parte, el panorama fue muy distinto, ya que el esquema táctico de Unai Emery logró incomodar notablemente a los locales. El Arsenal no encontraba fluidez en su juego ni profundidad por las bandas, viéndose frenado por un Aston Villa ordenado que generó peligro mediante contragolpes rápidos. La ausencia de figuras clave y la falta de puntería de sus delanteros mantuvieron el marcador en cero, dejando la sensación de que el partido se estaba desarrollando bajo las condiciones impuestas por el equipo visitante.

La defensa del Arsenal también desempeñó un papel fundamental para mantener la estabilidad del equipo en los momentos de mayor apremio. Una intervención providencial de William Saliba evitó lo que parecía un gol seguro de Ollie Watkins justo antes del descanso, una acción que resultó tan determinante como los goles posteriores. Estas intervenciones defensivas permitieron que el conjunto londinense llegara al vestuario con el marcador intacto, dándole la oportunidad de ajustar sus piezas para la remontada estratégica que vendría después.

Al final, el descuento de Watkins en el tiempo de compensación fue apenas un consuelo para un Aston Villa que terminó superado en todas las líneas. Con este resultado, el Arsenal suma su cuarta victoria consecutiva y extiende su ventaja sobre sus perseguidores inmediatos en la tabla de posiciones. El encuentro dejó claro que la profundidad de plantilla y la capacidad de reacción del líder son sus mayores virtudes en la lucha por el campeonato, marcando una distancia jerárquica frente a rivales de gran nivel.