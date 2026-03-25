Art on the Lake 18 y 19 de abril

25 de marzo de 2026 – Guntersville, Alabama – Agencias.
La edición número 65 de Art on the Lake, en el Centro Recreativo de Guntersville (esquina de Sunset Drive y Highway 69), se enorgullece de ofrecer una gran selección de pinturas, esculturas, fotografía, manualidades de costura, artesanías en madera, joyería y más para la venta el sábado 18 y el domingo 19 de abril. Abierto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. el sábado y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. el domingo.
Disfrute de juegos y actividades para jóvenes y adultos, excelente comida y postres caseros.
La entrada tiene un costo de $3.00 para personas de 13 años en adelante; GRATIS para niños de 12 años o menos acompañados por un adulto. Para más información, contacte a Sara Elizabeth Phillips en [email protected] o visite nuestro sitio web [www.artonthelake-guntersville.com](https://www.artonthelake-guntersville.com).
El evento se llevará a cabo llueva o truene en el Centro Recreativo de Guntersville: 1500 Sunset Drive, Guntersville, AL 35976.