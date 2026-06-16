Asalto masivo con explosivos sacude la frontera de Paraguay

Qué pasó: Un grupo comando de más de 20 delincuentes armados atacó simultáneamente tres bancos y una casa de cambios en Paraguay.

Un grupo comando de más de 20 delincuentes armados atacó simultáneamente tres bancos y una casa de cambios en Paraguay. Por qué importa: El modus operandi con detonaciones estructurales simultáneas evidencia el avance del crimen organizado transnacional en la región fronteriza.

El modus operandi con detonaciones estructurales simultáneas evidencia el avance del crimen organizado transnacional en la región fronteriza. El dato clave: El asalto masivo duró entre 10 y 15 minutos, dejando dos sospechosos paraguayos identificados con órdenes de captura previas.

Detalles del ataque simultáneo a entidades financieras en Santa Rita

Una organización criminal con alta capacidad logística ejecutó un asalto coordinado en el municipio de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Los atacantes utilizaron armas largas y explosivos de gran poder para destruir las estructuras de los bancos Familiar y GNB, logrando sustraer una cantidad de dinero aún no determinada.

El asalto afectó simultáneamente a cuatro sedes del centro financiero local, incluyendo las oficinas de Ueno Bank y la casa de cambios Santa Rita. Durante la incursión armada, los delincuentes encapuchados neutralizaron al personal de seguridad y a los trabajadores presentes, desplegando un operativo que duró escasos minutos antes de darse a la fuga.

Investigaciones apuntan a nexos del crimen organizado en la frontera

Las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Paraguay iniciaron las investigaciones estratégicas en esta zona estratégica de Latinoamérica. El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que el uso operativo de explosivos coincide con las tácticas del grupo delictivo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), debido a la cercanía geográfica con Brasil.

Durante el repliegue de la banda organizada, los delincuentes emboscaron a una patrulla policial, tomaron temporalmente a un agente como rehén e incendiaron dos vehículos para retrasar la persecución. La fiscal a cargo del caso, Rocío González, confirmó que se avanza en la búsqueda de los sospechosos locales mientras se coordina el control fronterizo.