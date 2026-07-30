Aseguran centro ilegal de hidrocarburos en Veracruz

Qué pasó: Fuerzas federales incautaron un centro ilícito de almacenamiento de combustible en el municipio de Coatepec, Veracruz.

Fuerzas federales incautaron un centro ilícito de almacenamiento de combustible en el municipio de Coatepec, Veracruz. Por qué importa: El operativo forma parte de la estrategia del Gobierno federal contra el “huachicol”, delito que afecta las finanzas de Pemex.

El operativo forma parte de la estrategia del Gobierno federal contra el “huachicol”, delito que afecta las finanzas de Pemex. El dato clave: Durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 3.836 tomas clandestinas en ductos del país.

Aseguramiento de almacén ilícito de combustible en Coatepec

El Gabinete de Seguridad confirmó el decomiso de un inmueble dedicado al almacenamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Coatepec, Veracruz. Las autoridades aclararon que el lugar funcionaba como depósito y descartaron la presencia de una refinería clandestina.

El resguardo del predio está a cargo de la Guardia Nacional, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni el volumen total del material incautado.

Estrategia federal contra el huachicol y su impacto económico

El operativo se suma a la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el mercado ilícito de combustibles en México. Esta actividad ilegal representa pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y fortalece a grupos de la delincuencia organizada.

Las acciones de las fuerzas federales se concentran en entidades con alta incidencia como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guanajuato y el Estado de México. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el país detectó un promedio de una toma clandestina cada 51 minutos en la red de ductos de Pemex.