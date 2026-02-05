Asesinan a dos escoltas de un senador durante ataque armado en el este colombiano

5 de febrero de 2026 – Bogotá – EFE.

Un ataque armado ocurrido en una carretera del departamento de Arauca resultó en la muerte de dos escoltas pertenecientes al equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos. El congresista, quien forma parte de la Alianza Social Independiente, no se encontraba dentro del vehículo en el momento en que se produjeron los disparos. Este departamento es conocido por ser una zona con alta conflictividad debido a su ubicación cerca de la frontera con Venezuela y la presencia de diversos grupos armados.

El ministro del Interior se comunicó con el senador tras el suceso y manifestó que el legislador se encuentra físicamente ileso, aunque muy afectado emocionalmente por la pérdida de sus colaboradores. Según las declaraciones oficiales, Castellanos expresó su dolor por el fallecimiento de los escoltas que fueron víctimas directas de los disparos contra la camioneta de su esquema de protección. El funcionario del gobierno compartió un mensaje audiovisual para confirmar el estado de salud del político.

Las autoridades de la región todavía no han identificado formalmente a los responsables de esta agresión armada, a pesar de que en Arauca existe una presencia histórica de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El atentado se suma a una lista de incidentes violentos en una zona donde el control territorial es disputado por diferentes facciones ilegales, lo que dificulta las tareas de investigación inmediata en el lugar de los hechos.

Además de las víctimas fatales, se reportó que un segundo vehículo que formaba parte del dispositivo de protección del senador se encuentra desaparecido. La caravana de seguridad había partido desde Norte de Santander con el objetivo de reunirse con el legislador en la ciudad de Yopal, donde él se encontraba realizando actividades políticas. La falta de noticias sobre la segunda camioneta ha incrementado la preocupación de las autoridades sobre el alcance total del incidente.

Este evento violento coincide con las recientes advertencias de organizaciones internacionales sobre la inseguridad que rodea el actual proceso electoral en el país. Entidades como Human Rights Watch han señalado que el entorno para las campañas legislativas y presidenciales se ha visto seriamente afectado por la violencia. Los analistas recuerdan casos anteriores de agresiones contra figuras políticas que han generado una sensación de inestabilidad en diferentes regiones del territorio nacional.

El panorama político colombiano ha enfrentado otros ataques contra parlamentarios y candidatos en meses pasados, lo que ha generado intensas investigaciones judiciales y debates sobre la protección de los servidores públicos. Mientras el país se prepara para los próximos comicios, incidentes como el ocurrido en Arauca refuerzan la necesidad de revisar los protocolos de seguridad. Por ahora, las fuerzas de seguridad continúan en la búsqueda de los responsables y del vehículo extraviado en el este del país.