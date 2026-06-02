Asesinato de Jy’Kavien Wright conmociona a Talladega

Qué pasó : El joven atleta de 18 años Jy’Kavien Wright fue hallado sin vida con una herida de bala en plena vía pública.

: El joven atleta de 18 años Jy’Kavien Wright fue hallado sin vida con una herida de bala en plena vía pública. Por qué importa : El crimen ocurrió apenas dos semanas después de su graduación escolar, truncando su prometedor futuro deportivo universitario.

: El crimen ocurrió apenas dos semanas después de su graduación escolar, truncando su prometedor futuro deportivo universitario. El dato clave: Las autoridades locales sitúan el deceso a las 4:00 a.m. del domingo 31 de mayo en la calle McAlpine.

Homicidio de joven graduado desata luto en Talladega High School

La comunidad escolar de Talladega High School enfrenta una profunda crisis tras confirmarse el asesinato de uno de sus recientes graduados. El superintendente de las escuelas de la ciudad, el Dr. Quentin Lee, y el director atlético, Darian Simmons, manifestaron su dolor ante esta pérdida inesperada.

Jy’Kavien Wright, quien fuera el destacado capitán del equipo de baloncesto institucional, recibió su diploma de escuela secundaria hace solo dos semanas. El trágico suceso ha dejado consternados a sus compañeros, entrenadores y familiares, quienes exigen respuestas sobre lo acontecido.

Detalles de la investigación armada en el condado de Talladega

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el forense del condado de Talladega, Shaddix Murphy, el joven de 18 años falleció la madrugada del domingo 31 de mayo. El cuerpo de Wright presentaba un impacto de bala y fue localizado específicamente en la calle McAlpine, en las inmediaciones del parque Duncan-Pinkston.

Antes de sufrir el ataque mortal, el deportista ya planeaba continuar su trayectoria académica y atlética en el Gadsden State Community College. Actualmente, el Departamento de Policía de Talladega lidera las indagatorias y solicita la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de este crimen en Alabama.