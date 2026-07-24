Asesinato de Valentín Lavín Romero sacude a México

Qué pasó: Familiares y allegados despidieron entre medidas de seguridad al edil de Temoac, Valentín Lavín Romero, ejecutado a tiros el 22 de julio.

Familiares y allegados despidieron entre medidas de seguridad al edil de Temoac, Valentín Lavín Romero, ejecutado a tiros el 22 de julio. Por qué importa: El homicidio destapó indagatorias del Gobierno federal sobre nexos del ayuntamiento con grupos de extorsión, secuestro y narcomenudeo en la zona.

El homicidio destapó indagatorias del Gobierno federal sobre nexos del ayuntamiento con grupos de extorsión, secuestro y narcomenudeo en la zona. El dato clave: El alcalde ya había sobrevivido a un atentado armado en enero de 2026 sobre la carretera federal México-Oaxaca.

Exequias de Valentín Lavín Romero en Temoac bajo resguardo policial

Los funerales del presidente municipal Valentín Lavín Romero se llevaron a cabo tras su asesinato el pasado 22 de julio. Ante el resguardo de la sede del ayuntamiento por la Fiscalía General del Estado de Morelos, el homenaje público debió trasladarse a una calle lateral.

Posteriormente, el cortejo fúnebre partió hacia el panteón de la comunidad indígena de Huazulco. El entierro se realizó en medio de un operativo de seguridad para prevenir incidentes violentos en el municipio.

Investigaciones federales por nexos delictivos en Morelos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó durante un recorrido con la presidenta Claudia Sheinbaum que el edil estaba bajo investigación. Las pesquisas señalan supuestas conexiones con las bandas criminales conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco.

Estas organizaciones operan en la región oriente de Morelos cometiendo delitos de extorsión, homicidio y narcomenudeo. Además, las autoridades indagaban a su suegra y extesorera municipal, Andrea N., alias “La Patrona”, identificada como presunta operadora de dichas estructuras.