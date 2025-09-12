Asesino de Charlie Kirk, un hombre de 22 años, se entrega

12 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

Las autoridades de Estados Unidos informaron que han arrestado a Tyler Robinson, de 22 años, quien es el presunto responsable de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. El arresto se produjo luego de que un familiar de Robinson lo entregara a las autoridades, confesando el crimen que cometió el pasado miércoles en el estado de Utah.

El sospechoso, que reside en el condado de Washington, fue arrestado alrededor de las 4 a.m. hora local. La noticia de la detención fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cadena de televisión Fox News, un par de horas antes de que el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah ofrecieran una conferencia de prensa para dar detalles del caso.

En la entrevista, Trump agradeció la labor de las fuerzas de seguridad y elogió la figura de Kirk, a quien consideraba un aliado cercano. El presidente dijo que esperaba que el responsable fuera declarado culpable y recibiera la pena de muerte. Los cargos por los que se detuvo a Robinson incluyen obstrucción a la justicia y asesinato con agravantes, delito que puede ser castigado con la pena capital en Utah.

En la conferencia de prensa se reveló que el sospechoso usó un rifle de caza Mauser M98 para dispararle a Kirk en la Universidad Utah Valley. Lo más sorprendente fue que el joven escribió mensajes en la munición. En la bala que usó para matar a Kirk, se encontró la frase: “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”, una expresión popular en la comunidad de videojuegos para trolear a los oponentes.

Dentro del cargador del rifle, las autoridades encontraron otras balas sin usar con mensajes inscritos como “Oye, fascista, ¡Atrápalo!” o “Si puedes leer esto, eres gay jajaja”. Estos descubrimientos han dado un giro a la investigación y han causado revuelo en la opinión pública.

El arresto de Robinson puso fin a una búsqueda que duró más de 30 horas. El sospechoso le disparó a Kirk desde un tejado a más de cien metros de distancia. Después de cometer el crimen, huyó a una zona boscosa para cambiarse de ropa. Los medios de comunicación han señalado que Robinson era un buen estudiante, y se han difundido imágenes suyas con armas y en el campus universitario.