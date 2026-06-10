Ataque armado en Michoacán deja cinco policías muertos

Un comando emboscó a patrullas de la Guardia Civil en una carretera de Michoacán mediante ráfagas de fusiles de asalto.

El atentado recrudece la alerta de seguridad en la región ante la violenta disputa territorial de carteles del narcotráfico.

El saldo preliminar oficial confirma el fallecimiento de cinco agentes estatales y otros cinco heridos.

Emboscada contra la Guardia Civil en la ruta Zacapu-Nahuatzen

Efectivos de la Guardia Civil de Michoacán sufrieron una agresión con rifles de asalto en la carretera que comunica los municipios de Zacapu y Nahuatzen. El incidente armado ocurrió alrededor de las 15:00 horas en las inmediaciones de la comunidad indígena de La Mojonera.

Los agresores se ocultaron entre la maleza costera de la carretera para sorprender a los agentes que viajaban en tres patrullas oficiales. Unidades médicas de emergencia trasladaron a los cinco oficiales sobrevivientes a un centro hospitalario bajo el resguardo del Ejército Mexicano.

Violencia del crimen organizado y alerta por células extranjeras

La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó un operativo blindado con fuerzas federales para proteger la zona del ataque en el occidente de México. Autoridades judiciales señalaron previamente la incursión operativa en esta área de un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Informes de la fiscalía local vinculan la escalada delictiva en Michoacán con presuntos grupos criminales integrados por decenas de sicarios de origen colombiano. El área padece una grave ola de inseguridad que sumó el asesinato del alcalde de Uruapan en fechas recientes.