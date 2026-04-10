Ataque armado en Zacatecas deja víctimas y daños en comandancia policial

10 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un violento atentado perpetrado contra una jefatura de policía municipal y una residencia particular en el estado de Zacatecas ha dejado como saldo preliminar una persona sin vida. El incidente ocurrió en la localidad de Trinidad García de la Cadena, donde un comando de sicarios abrió fuego contra la infraestructura de seguridad pública. Este nuevo episodio de inseguridad en Mexico resalta la fragilidad de las instituciones locales ante el embate de grupos armados que operan en la zona centro norte del país.

Las investigaciones oficiales encabezadas por la Secretaría de Gobierno estatal indican que la agresión fue ejecutada durante las primeras horas de la madrugada por células de la delincuencia organizada. Según los reportes, los atacantes incursionaron desde el vecino estado de Jalisco para realizar la incursión violenta antes de replegarse. Esta dinámica evidencia la problemática de las regiones limítrofes, las cuales se han convertido en puntos críticos para el despliegue de operativos criminales debido a la falta de blindaje efectivo en las fronteras estatales.

Las autoridades locales han calificado esta zona geográfica como un área de operación compleja que facilita el movimiento de las bandas delictivas. Se reconoce que la cercanía con Jalisco permite que los grupos del narcotráfico se trasladen con facilidad, aprovechando las debilidades estructurales de las fuerzas de seguridad en los municipios pequeños. La carencia de equipamiento y personal capacitado en las policías municipales sigue siendo uno de los principales retos para contener la violencia en esta región de la República.

Varios municipios de la zona han sido identificados como puntos vulnerables ante el avance de los cárteles, entre los que destacan Tlaltenango y Mezquital del Oro. Estos ayuntamientos enfrentan dificultades constantes para garantizar el orden público debido a la superioridad táctica de los delincuentes. El reciente ataque en Trinidad García de la Cadena no solo dañó el edificio policial, sino que también dejó patrullas inutilizables, lo que obliga a la intervención directa de fuerzas federales y estatales para retomar el control.

La población civil ha reaccionado con miedo ante la gravedad de los hechos, optando por el resguardo domiciliario y el cierre de establecimientos comerciales. Aunque las cifras oficiales de homicidios dolosos en Zacatecas mostraron una tendencia a la baja durante el año anterior, los eventos de alto impacto continúan generando un clima de incertidumbre. Los enfrentamientos armados y los ataques directos contra las corporaciones de seguridad pública demuestran que la pacificación del estado sigue siendo un objetivo pendiente para el gobierno.

Es importante recordar que esta entidad federativa ha sido escenario de fuertes choques entre grupos antagónicos y el ejército, especialmente tras operativos contra líderes de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Los narcobloqueos y las agresiones contra funcionarios de seguridad se han vuelto respuestas comunes de las mafias ante la presión de las autoridades federales. El actual despliegue de tropas busca estabilizar la región y prevenir nuevas incursiones que pongan en riesgo la integridad de los habitantes y la soberanía de las instituciones locales.