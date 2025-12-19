Ataque con bombas de humo y cuchillo en Taipéi deja cuatro fallecidos

19 de diciembre de 2025 – Taiwán – EFE.

Un trágico incidente en el centro de la capital de Taiwán dejó un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y varias más heridas. El ataque fue perpetrado por un joven de veintisiete años que utilizó artefactos de humo y un arma blanca para agredir a ciudadanos en zonas concurridas. El suceso terminó cuando el propio agresor se quitó la vida al lanzarse desde una edificación mientras intentaba evadir la captura policial.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre de mediana edad que sufrió un fallo cardiaco provocado por la densa humareda generada durante el asalto inicial. Otras víctimas perdieron la vida debido a las graves heridas de arma blanca recibidas en partes vitales del cuerpo. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos por reanimar a los afectados, la gravedad de las lesiones resultó fatal para tres peatones que se encontraban en el lugar.

Varias personas permanecen bajo cuidado médico en centros hospitalarios de la zona debido a las lesiones sufridas durante el caos. Testigos y registros de video captaron al atacante portando equipo táctico y un cuchillo de gran tamaño con el cual arremetió de forma indiscriminada contra quienes caminaban por la calle. Las imágenes difundidas muestran la confusión generada por el humo y el pánico de los transeúntes ante la agresión.

El ataque inició en la tarde del viernes dentro de las instalaciones de la estación ferroviaria principal de la ciudad, afectando temporalmente el transporte público. Tras detonar los dispositivos de humo que nublaron la visibilidad en el recinto, el sospechoso se desplazó hacia un sector comercial cercano para continuar con su ofensiva. Las autoridades confirmaron que uno de los heridos falleció poco después de ser ingresado a la unidad de emergencias.

El responsable del acto violento fue identificado como un ciudadano local que contaba con una orden judicial vigente por evitar su ingreso al servicio militar. Su deceso se produjo casi de inmediato tras caer desde las alturas de un edificio mientras era rodeado por las fuerzas de seguridad pública. Las investigaciones preliminares se centran ahora en determinar si existían otros motivos personales o sociales detrás de este comportamiento extremo.

Ante la gravedad de los hechos, el gobierno nacional anunció un despliegue reforzado de seguridad en puntos estratégicos de transporte y gran afluencia. El presidente y el primer ministro expresaron su compromiso para realizar una investigación profunda sobre lo ocurrido y garantizar la tranquilidad de los habitantes. Se han dado instrucciones precisas para que las estaciones de tren cuenten con vigilancia adicional permanente para evitar sucesos similares en el futuro.