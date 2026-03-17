Ataque con misiles de Irán en Ramat Gan causa víctimas fatales y daños en Tel Aviv

17 de marzo de 2026 – Jerusalén – EFE.

Dos personas perdieron la vida en la localidad de Ramat Gan, perteneciente al distrito de Tel Aviv, tras el impacto de un proyectil en su zona residencial durante una ofensiva aérea desde Irán. Este trágico suceso marca el registro de los primeros fallecimientos en territorio israelí por ataques directos iraníes desde principios de marzo, sumando un total de catorce decesos en el marco del conflicto actual entre ambas naciones.

El personal del servicio de emergencias Magen David Adom acudió al lugar del siniestro tras la medianoche del martes, donde localizaron a las víctimas entre los escombros de un inmueble severamente afectado. Los paramédicos detallaron que el edificio presentaba daños estructurales masivos y vidrios rotos, y que tras evaluar a los afectados, quienes presentaban lesiones de extrema gravedad, no fue posible realizar maniobras de reanimación debido a la ausencia de signos vitales.

Según los reportes de United Hatzalah, los fallecidos eran adultos mayores de aproximadamente setenta años que se encontraban en la zona de las escaleras al momento de la explosión. Las investigaciones preliminares indican que uno de ellos padecía una discapacidad física, lo cual posiblemente dificultó su desplazamiento rápido hacia el refugio antiaéreo más cercano antes de que ocurriera el impacto del misil en la estructura.

Las fuerzas militares de Israel confirmaron que el ataque fue ejecutado probablemente con un misil de racimo dirigido hacia el área metropolitana de Tel Aviv. Este tipo de armamento está diseñado para fragmentarse antes de tocar tierra, dispersando múltiples submuniciones en un radio extenso, una táctica que ha sido recurrente en los lanzamientos detectados durante las últimas semanas contra objetivos estratégicos y civiles.

El ejército israelí ha señalado que una proporción significativa de los proyectiles lanzados recientemente cuentan con estas ojivas de racimo, las cuales presentan desafíos para los sistemas de defensa antiaérea en zonas urbanas. Además del incidente mortal en Ramat Gan, se han reportado otros impactos en puntos clave como la estación de tren de Savidor y áreas cercanas al aeropuerto Ben Gurión, donde anteriormente también se registraron muertes de trabajadores por armamento similar.

Durante la jornada de ataques, los equipos de rescate atendieron múltiples puntos de impacto y brindaron asistencia médica a varias personas con heridas de diversa consideración. Las sirenas de alerta sonaron tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, donde la población escuchó las detonaciones de las intercepciones mientras las autoridades de bomberos trabajaban en la extinción de incendios y el aseguramiento de las zonas afectadas por los restos de los misiles.