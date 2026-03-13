Ataque de Estados Unidos a la isla de Kharg en Irán y advertencia de Donald Trump

13 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

El presidente estadounidense Donald Trump informó este viernes sobre la ejecución de una operación militar de gran escala en Oriente Medio. Según el mandatario, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo calificado como uno de los más contundentes en la historia de la región. La acción tuvo como objetivo principal la isla de Kharg, un punto estratégico que funciona como el núcleo logístico e industrial de la República Islámica de Irán.

A través de sus canales oficiales en la plataforma Truth Social, el líder del Ejecutivo detalló que el Comando Central de Estados Unidos cumplió órdenes directas para neutralizar las instalaciones militares presentes en dicho territorio. La relevancia de este ataque radica en que la isla de Kharg es responsable de almacenar y gestionar el 90 por ciento de las exportaciones de crudo iraní hacia los mercados globales, lo que la convierte en un enclave fundamental para la economía de esa nación.

El presidente utilizó términos enfáticos para referirse a este territorio insular, denominándolo el activo más valioso del régimen iraní. A pesar de la magnitud del bombardeo sobre los sistemas de defensa y puntos militares, Trump destacó que la infraestructura dedicada específicamente a la producción y almacenamiento de petróleo no fue destruida en esta fase de la ofensiva, aunque advirtió que esta postura es condicional.

La seguridad en el transporte marítimo internacional es el factor determinante para las futuras acciones militares en la zona. El mandatario estadounidense fue claro al señalar que cualquier intento de Irán o de otros actores por bloquear o interferir con la libre navegación de los buques en el estrecho de Ormuz provocará un cambio inmediato en su política. En ese escenario, la protección de las instalaciones petroleras de la isla sería revocada de forma instantánea.

Geográficamente, este punto crítico se encuentra a una corta distancia de la costa de Irán y opera como la terminal de carga más importante para los grandes buques petroleros. La zona es reconocida internacionalmente por albergar una capacidad de almacenamiento masiva, indispensable para la distribución de energía hacia el exterior. Por ello, cualquier daño colateral en sus tanques tendría repercusiones profundas en el suministro energético a nivel mundial.

Previamente a este suceso, diversos analistas internacionales habían sugerido que las potencias occidentales evitaban incursiones directas en este lugar debido al riesgo de causar un impacto económico y energético de carácter irreversible. No obstante, este reciente movimiento del ejército de Estados Unidos marca un precedente en la gestión del conflicto en el golfo Pérsico y establece una nueva dinámica de presión sobre las exportaciones de la República Islámica.