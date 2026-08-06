Ataque ruso en Kiev deja al menos 17 muertos y 44 heridos

Un ataque masivo con misiles balísticos y drones impactó instalaciones civiles en la región de Kiev.

El presidente Volodímir Zelenski exigió a los aliados internacionales acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea.

Las fuerzas rusas desplegaron 24 misiles balísticos y 115 drones contra infraestructuras y centros logísticos.

Ofensiva nocturna impacta infraestructuras civiles en la región de Kiev

Una devastadora ofensiva aérea sacudió la región de Kiev durante la noche, dejando un saldo confirmado de al menos 17 fallecidos y 44 personas heridas. El Servicio Estatal de Emergencias (SES) desplegó unidades de rescate para combatir incendios de gran magnitud en las localidades de Brovary, Buchanan y Fastiv.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que los proyectiles impactaron directamente contra objetivos no militares, incluidos depósitos de materiales de construcción, instalaciones logísticas, una cervecería y una estación de tren. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus objetivos eran recintos de almacenamiento de armamento.

Exigen urgentes defensas aéreas y sanciones tras la escalada del conflicto

Ante la magnitud de la destrucción, la administración ucraniana reiteró su llamado a las potencias occidentales, al G7 y a la Unión Europea para fortalecer los sistemas de intercepción de misiles y endurecer las sanciones económicas contra la industria militar de Rusia.

Esta acción militar se produce en un contexto de alta tensión tras las recientes operaciones de Ucrania contra refinerías y centros de suministros en territorio ruso. Las autoridades de rescate continúan trabajando en aldeas como Chayky, Velyka Dymerka y Sofiivska Borshchahivka para sofocar las llamas.