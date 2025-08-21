Ataques coordinados en Cali y Antioquia dejan 13 muertos en un solo día

21 de agosto de 2025 – Bogotá – EFE.

Un ataque con carro bomba en las cercanías de la Escuela Militar de Aviación en Cali y el derribo de un helicóptero policial en un municipio de Antioquia han dejado un saldo trágico de al menos trece personas fallecidas y más de veinte heridas en total.

Los dos violentos sucesos, que ocurrieron con una diferencia de pocas horas, han vuelto a generar alarma en varias regiones del país, donde operan activamente disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de grupos paramilitares.

En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, un camión bomba detonó cerca de una escuela militar, provocando la muerte de cinco personas y dejando heridas a otras catorce. Este atentado ocurre apenas unas semanas después de una serie de ataques con explosivos que sacudieron la ciudad, dejando víctimas y heridos.

En la jornada del 10 de junio, la capital del Valle del Cauca fue escenario de tres ataques coordinados, que causaron siete muertos y más de cincuenta heridos. Ese mismo día, se registraron un total de siete atentados en el departamento del Valle del Cauca y doce en el vecino departamento del Cauca, que resultaron en la muerte de ocho personas, entre ellas dos policías.

De forma simultánea al ataque en Cali, un helicóptero de la Policía fue derribado, presuntamente por un dron, en el municipio de Amalfi, en Antioquia. En este incidente, ocho uniformados murieron y otros ocho resultaron heridos mientras la aeronave prestaba apoyo a labores de erradicación de cultivos de coca.

Ante la escalada de violencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno tiene la intención de declarar como “organizaciones terroristas” a los principales grupos armados ilegales del país, incluyendo el Clan del Golfo y dos facciones disidentes de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.