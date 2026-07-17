Ataques de Estados Unidos contra Irán cumplen una semana

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó su séptima noche consecutiva de bombardeos tácticos contra Irán.

La operación militar busca desmantelar la infraestructura logística, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas.

Washington mantiene un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz apoyado por más de 50,000 soldados desplegados.

CENTCOM intensifica bombardeos nocturnos sobre objetivos iraníes

Las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron una nueva serie de ataques aéreos y marítimos coordinados en territorio iraní. La última operación concluyó a las 21:30 hora del este con ofensivas directas hacia instalaciones de vigilancia y logística militar.

Para el desarrollo de esta misión, el Pentágono empleó de manera conjunta aviones de combate, drones y buques de guerra. Las incursiones buscan neutralizar de raíz el arsenal estratégico de la República Islámica en un escenario de alta tensión en el mundo.

Bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y respuesta militar

La escalada bélica incrementó luego de que la administración del presidente estadounidense ordenara un estricto cerco naval sobre los puertos del estrecho de Ormuz. La medida responde a las amenazas de Teherán sobre clausurar esta vital vía de comercio internacional.

Por su parte, el gobierno iraní replicó lanzando misiles y drones contra bases e instalaciones de Washington en Oriente Medio. Los contragolpes afectaron infraestructura aliada en naciones vecinas de la región como Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.