Ataques en Gaza dejan diez muertos y rompen la tregua

Qué pasó : Bombardeos de las fuerzas israelíes causaron la muerte de al menos diez personas y dejaron veinte heridos en la Franja de Gaza.

: Bombardeos de las fuerzas israelíes causaron la muerte de al menos diez personas y dejaron veinte heridos en la Franja de Gaza. Por qué importa : La ofensiva rompe la relativa calma pactada e interrumpe los compromisos fijados en el Protocolo de Sharm el Sheij.

: La ofensiva rompe la relativa calma pactada e interrumpe los compromisos fijados en el Protocolo de Sharm el Sheij. El dato clave: Entre los fallecidos figuran la directora de la Policía Femenina, Faten al Sajar, y el recién nombrado jefe de la Policía de Gaza.

Víctimas y daños tras bombardeos de drones en la Franja

Dos ataques aéreos atribuidos al Ejército israelí impactaron la sede de la Policía municipal en la ciudad de Gaza y el campamento de Nuseirat. La ofensiva con dron contra la central policial dejó nueve muertos y quince heridos trasladados al Hospital Shifa.

Entre las bajas confirmadas se encuentran Faten al Sajar, directora de la Policía Femenina, y el nuevo jefe policial del enclave. El Ministerio del Interior gazatí acusó a Israel de buscar el colapso institucional y exigió la mediación internacional inmediata.

Tensión geopolítica y violación de acuerdos de paz

La escalada militar ocurre tras la reunión en Jerusalén entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y Jared Kushner, asesor de Donald Trump. El recrudecimiento de las acciones vulnera el pacto de Sharm el Sheij firmado en Egipto en octubre de 2025.

Los enfrentamientos afectan la geopolítica global y ponen en alerta a los países en todo el Mundo. A pesar del acuerdo de tregua, las autoridades sanitarias contabilizan más de 1,270 fallecidos desde finales de 2025 en el enclave palestino.