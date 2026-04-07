Aterriza en Venezuela primer vuelo de Iberia tras meses de suspensión

7 de abril de 2026 – Madrid/Caracas – EFE.

La conexión aérea entre España y Venezuela ha quedado oficialmente restablecida tras el aterrizaje del primer vuelo de la compañía Iberia en territorio venezolano este martes. Esta reactivación ocurre después de que las operaciones comerciales permanecieran suspendidas desde finales de noviembre debido a recomendaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales. La llegada del avión al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar marca el fin de un periodo de incertidumbre para los viajeros que frecuentan esta ruta transatlántica.

El arribo de la aeronave procedente de Madrid se registró en la terminal de Maiquetía, principal puerta de entrada a Caracas, cumpliendo con los horarios programados por las autoridades aeronáuticas. Tras completar el desembarque y las labores de mantenimiento necesarias, la operación continuó con el despegue de retorno hacia la capital española. Este movimiento representa un paso significativo para normalizar el tránsito de pasajeros y el intercambio comercial entre ambas naciones durante este año.

Para este reinicio de actividades, la empresa utilizó un Airbus 330-200 con una ocupación que alcanzó casi la totalidad de su capacidad disponible. Con más de doscientos setenta asientos ocupados, el flujo de viajeros demuestra la alta demanda existente en la ruta que conecta a Europa con el sur del Caribe. En la terminal aérea de Venezuela se observaron largas filas de usuarios listos para abordar, lo que confirma la relevancia de este puente aéreo para la conectividad internacional.

La estrategia operativa de la aerolínea contempla ahora cuatro frecuencias semanales, lo que supone un ajuste ligero respecto a la oferta que se mantenía antes de la pausa obligada. Esta planificación busca garantizar la estabilidad de los servicios aéreos cumpliendo con los estándares de logística actuales. La decisión de retomar los trayectos se produce en un contexto de mejora en las condiciones de vuelo y tras un análisis detallado de la situación operativa en la región suramericana.

El retorno de las operaciones se produce después de que se dieran señales positivas sobre la apertura del espacio aéreo y la viabilidad de las conexiones comerciales. Anteriormente, las advertencias de seguridad aérea habían llevado a diversas compañías a extremar precauciones y detener sus servicios de forma temporal. Con el nuevo panorama, se facilita nuevamente el acceso directo para turistas y empresarios que requieren viajar entre el continente europeo y Venezuela de manera segura y eficiente.

Las agencias de seguridad aérea han supervisado de cerca los protocolos necesarios para garantizar que los enlaces comerciales operen bajo las mayores garantías. Este restablecimiento de vuelos es el resultado de una coordinación técnica que prioriza la protección de las tripulaciones y los pasajeros. Con la reanudación de estos itinerarios, se espera que el sector aeronáutico recupere su dinamismo y que la oferta de viajes internacionales continúe expandiéndose en los próximos meses.