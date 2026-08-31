Atleta impulsa ayuda social con The Greedy House

El futbolista universitario Jourdin Crawford financia la fundación The Greedy House para asistir a familias vulnerables.

La entidad ofrece desayunos, apoyo escolar y alimentos gratuitos todos los miércoles en el barrio Titusville.

La iniciativa se sostiene mediante ingresos por derechos de nombre, imagen y patrocinio (NIL) del jugador.

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Jourdin Crawford, liniero defensivo de Auburn University, financia The Greedy House, una organización sin fines de lucro en el barrio Titusville. El proyecto nació tras apoyar inicialmente a la C.J. Donnell Middle School en Fairfield con suministros básicos.

Al detectar que los padres también requerían asistencia y no podían acceder libremente al colegio por protocolos de seguridad, la familia Crawford estableció una sede comunitaria abierta. Las instalaciones brindan desayunos, útiles y tutorías a niños antes de sus clases.

Financiamiento NIL y alianzas amplían la entrega de alimentos

La madre del jugador y directora ejecutiva, Patsy Crawford, lidera la entrega gratuita de comida cada miércoles para combatir la inseguridad alimentaria. Una alianza clave con el Food Bank of Central Alabama potenciará la capacidad de distribución del centro.

El sostenimiento de The Greedy House proviene en gran medida de las ganancias de derechos de nombre, imagen y patrocinio (NIL) de Jourdin, junto al respaldo de comercios locales. El centro funciona con un sistema ágil mediante escaneo de código para garantizar la dignidad de los beneficiarios.