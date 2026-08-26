Atropello masivo en Francia deja un muerto y varios heridos

- Un vehículo negro arrolló a un grupo de personas cerca de la estación de trenes de Caen, en el noroeste de Francia.
- El suceso provocó la muerte de una persona y dejó 12 heridos, cuatro de ellos en estado de gravedad.
- El sospechoso, un hombre de 26 años nacido en Rusia, fue arrestado tras darse a la fuga hacia Ouistreham.
Detalles de la embestida junto a la estación de trenes en Caen
Un trágico suceso conmocionó al noroeste de Francia tras registrarse una embestida vehicular alrededor de las 22:00 horas. Un automóvil de color negro arrolló a peatones cerca de una parada de transporte público adyacente a la estación de tren de Caen.
El impacto dejó como saldo la muerte de al menos una persona y 12 heridos, de los cuales cuatro permanecen en estado crítico. La mayoría de los afectados son ciudadanos extranjeros procedentes de Afganistán, Egipto y Bangladés que se encontraban en el lugar.
Captura del sospechoso y líneas de investigación de la policía francesa
Tras perpetrar el ataque, el conductor huyó de la escena de los hechos a gran velocidad. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad lo interceptaron y detuvieron en la localidad de Ouistreham, ubicada a unos 15 kilómetros de Caen.
El detenido es un sujeto de 26 años de nacionalidad rusa. Mientras las autoridades judiciales indagan si la embestida fue intencionada o si guardó relación con una riña previa en un bar local, el prefecto de Calvados supervisa las diligencias sobre el terreno.
¿Dónde ocurrió el atropello masivo en Francia?
El incidente sucedió cerca de una parada de transporte público en inmediaciones de la estación de trenes de Caen, en el departamento de Calvados, al noroeste del país.
¿Quién es el sospechoso detenido por el atropello en Caen?
El arrestado es un hombre de 26 años nacido en Rusia, quien fue localizado por las autoridades en la comunidad costera de Ouistreham tras darse a la fuga.