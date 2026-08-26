Atropello masivo en Francia deja un muerto y varios heridos

Un vehículo negro arrolló a un grupo de personas cerca de la estación de trenes de Caen, en el noroeste de Francia.

El suceso provocó la muerte de una persona y dejó 12 heridos, cuatro de ellos en estado de gravedad.

El sospechoso, un hombre de 26 años nacido en Rusia, fue arrestado tras darse a la fuga hacia Ouistreham.

Detalles de la embestida junto a la estación de trenes en Caen

Un trágico suceso conmocionó al noroeste de Francia tras registrarse una embestida vehicular alrededor de las 22:00 horas. Un automóvil de color negro arrolló a peatones cerca de una parada de transporte público adyacente a la estación de tren de Caen.

El impacto dejó como saldo la muerte de al menos una persona y 12 heridos, de los cuales cuatro permanecen en estado crítico. La mayoría de los afectados son ciudadanos extranjeros procedentes de Afganistán, Egipto y Bangladés que se encontraban en el lugar.

Captura del sospechoso y líneas de investigación de la policía francesa

Tras perpetrar el ataque, el conductor huyó de la escena de los hechos a gran velocidad. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad lo interceptaron y detuvieron en la localidad de Ouistreham, ubicada a unos 15 kilómetros de Caen.

El detenido es un sujeto de 26 años de nacionalidad rusa. Mientras las autoridades judiciales indagan si la embestida fue intencionada o si guardó relación con una riña previa en un bar local, el prefecto de Calvados supervisa las diligencias sobre el terreno.