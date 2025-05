Atropello múltiple en Liverpool deja casi 50 heridos y un detenido

26 de mayo de 2025 – Londres – EFE.

El atropello múltiple registrado este lunes en Liverpool, durante la celebración del título de la Premier League, dejó cerca de 50 personas heridas. Las autoridades informaron que un hombre británico de 53 años fue arrestado como presunto responsable del incidente, que ocurrió en una calle céntrica de la ciudad, próxima al área donde se desarrollaban los festejos deportivos. La Policía recibió la alerta poco después de las seis de la tarde, hora local.

El vehículo fue detenido inmediatamente tras el suceso y el sospechoso, descrito como un varón blanco del área de Liverpool, fue arrestado en el lugar. Las autoridades señalaron que no se buscan otros implicados, lo que lleva a considerar el hecho como un episodio aislado. En una comparecencia posterior, la subdirectora de la Policía de Merseyside pidió evitar especulaciones y no difundir información no verificada en redes sociales.

Los servicios médicos atendieron a un total de 47 personas, entre ellas cuatro menores. De estas, 20 fueron tratadas en el lugar por lesiones leves, mientras que 27 necesitaron ser trasladadas al hospital. Dos de los heridos, incluido un niño, presentan heridas de gravedad. El jefe del Servicio de Ambulancias del Noroeste subrayó la rápida respuesta del personal sanitario.

Los bomberos movilizaron tres unidades al lugar del accidente, encontrando a numerosas personas heridas y a cuatro atrapadas bajo el coche. Aunque la situación fue crítica, no se ha registrado ninguna muerte hasta el momento. El accidente ocurrió en medio de un día festivo, cuando miles de aficionados se habían reunido en las calles para celebrar el campeonato del Liverpool con un desfile encabezado por los jugadores en un autobús descapotable.

El impacto del incidente se sintió también en el ámbito político. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los hechos de “espantosos” y elogió el trabajo de los equipos de emergencia. Otras figuras del Gobierno y líderes de partidos políticos expresaron su preocupación, incluyendo a la ministra del Interior, Yvette Cooper, y al alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, quien destacó la unidad de la comunidad frente a la tragedia.

El club de fútbol Liverpool también se pronunció, solidarizándose con los heridos y sus familias, y ofreciendo su colaboración a las autoridades. La Premier League, por su parte, manifestó su consternación y apoyo a los afectados. En redes sociales, circularon rápidamente videos del momento del atropello, lo que amplificó la conmoción nacional por este trágico suceso ocurrido en un contexto de celebración.