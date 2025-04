¡Auburn avanza a su segundo Final Four tras vencer a Michigan State 70–64!

31 de marzo de 2025 – Alabama – Agencias.

Por segunda vez en la historia del programa, los Auburn Tigers están en el Final Four. En una victoria llena de carácter y determinación, Auburn superó a Michigan State 70–64 y aseguró su boleto a San Antonio, donde enfrentará a su rival de la SEC, Florida, el próximo sábado en el Alamodome.

El partido tomó un giro dramático en la segunda mitad cuando Johni Broome, la estrella del equipo y candidato a Jugador Nacional del Año, sufrió una caída aparatosa que lo obligó a salir del juego. Tras ir al vestidor y someterse a radiografías, Broome regresó de manera heroica al partido y rápidamente encestó un triple clave que encendió la reacción final de Auburn.

La última vez que los Tigers llegaron al Final Four fue en 2019, y ahora, cinco años después, vuelven a estar en la cima del baloncesto universitario. Es apenas la segunda vez desde que se implementó el sistema de siembra en 1979 que los cuatro equipos sembrados #1 avanzan al Final Four. Curiosamente, la última vez fue en 2008, también en San Antonio.

Este logro no solo es histórico para Auburn, sino también para el estado de Alabama. Con Alabama y Auburn destacando en la cima del baloncesto nacional, el estado tradicionalmente conocido por su dominio en el fútbol americano está demostrando que también es una potencia en las canchas. ¡El baloncesto en Alabama vive un momento dorado!