Auditoría en Alabama señala a AIDB por mal gasto federal

El Instituto para Sordos y Ciegos de Alabama (AIDB) infringió normativas de gasto federal por tercer año consecutivo.

Estas irregularidades en las políticas de contratación podrían obligar a la institución a reembolsar fondos al gobierno.

El informe estatal cuestiona $264,966 en fondos educativos utilizados sin licitaciones competitivas ni respaldo documental adecuado.

Irregularidades en fondos de educación especial del AIDB

El Departamento de Examinadores de Cuentas Públicas de Alabama detectó fallas graves en las auditorías del Instituto para Sordos y Ciegos (AIDB). La revisión del año fiscal 2025 reveló compras de equipos y adjudicaciones de contratos sin cotizaciones previas.

Los auditores cuestionaron $264,966 provenientes del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La escuela con sede en Talladega utilizó políticas de contratación desactualizadas, omitiendo la verificación básica de proveedores para el manejo de subvenciones.

Deficiencias contables y cheques de nómina sin reclamar

Además de los problemas de contratación, el instituto falló por tercer año consecutivo en reportar cheques de nómina no cobrados. Más de 100 pagos antiguos, valorados en $26,038, no fueron remitidos a la Oficina del Tesorero del Estado de Alabama.

El reporte también evidenció desajustes millonarios en la contabilidad de activos fijos. Ante esto, el presidente del AIDB, Dr. Dennis A. Gilliam, aseguró que actualizarán las políticas internas inmediatamente para cumplir con la ley vigente.