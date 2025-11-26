Aumentan a 44 muertos y 279 desaparecidos por peor incendio en Hong Kong

26 de noviembre de 2025 – Hong Kong – EFE.

El trágico incendio que arrasó con siete edificios de un complejo residencial en Hong Kong ha dejado un saldo catastrófico, convirtiéndose en el peor desastre de su tipo en la región en las últimas tres décadas. Según las cifras actualizadas este jueves por los servicios de emergencia, el siniestro ha provocado al menos 44 personas fallecidas, más de 80 heridos y una cifra de 279 desaparecidos. El fuego se originó en la tarde del miércoles en el complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, afectando de manera severa a siete de los ocho bloques de 31 pisos que componen la estructura.

El inicio del fuego en uno de los bloques se caracterizó por una propagación de extrema rapidez. Esta celeridad se atribuye principalmente a los materiales utilizados en las obras de rehabilitación exterior de los edificios, incluyendo andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expandido. En un lapso de solo 43 minutos, el Departamento de Bomberos escaló la alarma del nivel 1 al 4 y, transcurridas cuatro horas, alcanzó el nivel máximo de grado 5, el más alto en la escala local, reservado para las catástrofes más graves.

El director de los Bomberos de Hong Kong, Andy Yeung, explicó que el poliestireno usado para sellar ventanas y las lonas de los andamios actuaron como un acelerante. Este factor facilitó que las llamas se extendieran tanto de forma vertical como horizontalmente a través de las fachadas y pasillos. Hasta el momento, los bomberos han logrado controlar los incendios en cuatro de los siete edificios afectados, con cerca de 900 efectivos desplegados que avanzan piso por piso con el apoyo de cuatro plataformas aéreas y 26 equipos especializados.

En cuanto a la atención médica, ochenta y una personas fueron trasladadas a hospitales hasta la medianoche, de las cuales cuarenta y cinco se encuentran en estado grave o crítico. La Autoridad Hospitalaria de la excolonia ha activado el protocolo de emergencia mayor en nueve centros de salud, reforzando especialmente las unidades de quemados en tres hospitales: Prince of Wales, Alice Ho Miu Ling Nethersole y North District. La catástrofe supera en número de víctimas mortales al incendio ocurrido en 1996 en el edificio comercial Garley, que dejó 41 fallecidos.

Durante la madrugada del jueves, la policía detuvo a tres personas bajo la acusación de homicidio imprudente. Los arrestados están vinculados a la empresa contratista Prestige Construction & Engineering Co Limited, tratándose de dos directores y un consultor de ingeniería. La policía cree que hubo negligencia grave por parte de los responsables, lo que facilitó la rápida expansión del fuego y causó el alto número de víctimas mortales en el complejo residencial.

Ante la magnitud del desastre, el jefe del Ejecutivo, John Lee, visitó un hospital y el centro comunitario habilitado para los afectados, anunciando la paralización inmediata de toda la campaña pública para las elecciones al Consejo Legislativo programadas para el 7 de diciembre. Tanto él como el presidente chino, Xi Jinping, quien ordenó “esfuerzos totales” para minimizar las pérdidas, priorizaron el control del incendio y el apoyo a las víctimas. Las autoridades han prometido inspecciones rigurosas en obras similares para verificar el cumplimiento de la normativa ignífuga.