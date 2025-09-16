Australia y Papúa Nueva Guinea no logran firmar un acuerdo clave de defensa

16 de septiembre de 2025 – Sídney (Australia) – EFE.

Australia y Papúa Nueva Guinea no lograron concretar la firma de un acuerdo de defensa mutua, pero en su lugar emitieron un comunicado conjunto, señalando que el consenso sobre el texto final se espera para “las próximas semanas”. Este acuerdo, que busca formalizar una alianza de defensa, ha sido descrito por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, como un “paso adelante histórico”.

Según Albanese, una de las principales características de este tratado, conocido como “Pukpuk”, es que respeta plenamente la soberanía y los procesos internos de ambos países. El objetivo del pacto es elevar la relación de defensa bilateral a una alianza formal, bajo la cual un ataque armado a cualquiera de las dos naciones se consideraría una amenaza para la paz y seguridad de ambas.

El acuerdo también contempla la modernización y expansión de la cooperación militar. Para lograrlo, se busca fortalecer las capacidades, la interoperabilidad y la integración de sus respectivas fuerzas armadas. Además, incluye una provisión que facilitaría el reclutamiento de ciudadanos papúes para unirse a las Fuerzas de Defensa de Australia.

Ambos gobiernos enfatizaron que la base del acuerdo es el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial. El tratado, propuesto por Papúa Nueva Guinea en el marco de su 50 aniversario de independencia, busca consolidar medio siglo de cooperación en materia de seguridad, cimentado en la amistad y el compromiso democrático.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien viajó a Papúa Nueva Guinea para conmemorar la independencia del país, destacó la cercanía entre ambas naciones, calificándolas como “los vecinos más próximos” y “los amigos más fieles”.

El tratado, que sería el primero de este tipo para Australia en más de 70 años, aún necesita la aprobación de los gabinetes de ambos países antes de poder ser firmado oficialmente. Papúa Nueva Guinea logró su independencia el 16 de septiembre de 1975, después de haber sido administrada por Australia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.