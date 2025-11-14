Autobús atropella personas en Estocolmo dejando varios muertos y heridos

14 de noviembre de 2025 – Copenhague – EFE.

Una serie de personas fallecieron y otras sufrieron heridas después de ser impactadas por un autobús en la zona central de Estocolmo este viernes, según confirmaron las autoridades policiales suecas, quienes hasta el momento no han especificado el número exacto de víctimas. El grave incidente tuvo lugar en la calle Valhallavägen, cerca del Instituto de Tecnología de la capital.

El conductor del vehículo fue rápidamente puesto bajo custodia policial, y las autoridades han iniciado una investigación por presunto homicidio involuntario. La Policía sueca ha descartado la posibilidad de que el suceso se trate de un acto de terrorismo, según la información proporcionada por la cadena de televisión pública SVT.

Medios locales, como el periódico digital Expressen, sugieren que la causa del accidente pudo haber sido un problema de salud súbito experimentado por el chófer, lo que habría provocado que perdiera el control y el autobús terminara impactando contra una parada.

La comunicación policial más reciente indica que el suceso involucró tanto a personas que resultaron heridas como a fallecidas, confirmando que fueron “varias personas atropelladas por un autobús” en el punto específico donde ocurrió el impacto. La policía ha acordonado la zona para facilitar el trabajo de los investigadores.

Aunque las cifras no han sido oficialmente corroboradas por la policía, un portavoz de la región de Estocolmo declaró a SVT que se reportan tres personas muertas y dos heridas a consecuencia del accidente.

Los servicios de emergencia confirmaron que, en el momento del impacto, el autobús no se encontraba prestando servicio y, por lo tanto, no transportaba pasajeros. El trágico suceso ocurrió en el céntrico barrio de Östermalm de la capital sueca, y en estos momentos técnicos policiales especializados están trabajando en el lugar del accidente.