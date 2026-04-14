Autobús escolar del condado de Madison choca contra un edificio en el área de Hazel Green

Autobús escolar del condado de Madison choca contra un edificio en el...

14 de abril de 2026 – CONDADO DE MADISON, Alabama – Agencias.

Uno de los autobuses del Sistema Escolar del Condado de Madison (MCSS) sufrió un accidente el martes por la tarde en el área de Hazel Green.

Un portavoz del MCSS confirmó que uno de sus minibuses se vio involucrado en un accidente en la autopista 231/431 en Hazel Green.

Don Webster, de HEMSI, informó que el accidente ocurrió poco después de las 3:30 p.m. en la autopista 231 Norte.

El MCSS indicó que dos estudiantes viajaban a bordo en ese momento. Uno de ellos fue entregado a sus padres en el lugar del accidente, mientras que el otro fue trasladado para evaluación médica.

Webster agregó que los dos estudiantes sufrieron heridas leves, pero fueron entregados a sus padres y no fueron trasladados al hospital por HEMSI. Añadió que un auxiliar de autobús fue trasladado al hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida y que el conductor del otro vehículo fue llevado al Servicio de Traumatología del Hospital de Huntsville, donde se encuentra estable y continúa en evaluación. Según MCSS, el conductor del autobús no resultó herido.

Webster indicó que la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama está investigando el incidente.