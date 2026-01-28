Autoridades capturan a tres sospechosos por matanza en campo deportivo de Guanajuato

28 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades del estado de Guanajuato confirmaron la detención de tres individuos presuntamente involucrados en la agresión armada ocurrida el pasado fin de semana en un recinto deportivo de Salamanca. El ataque resultó en el fallecimiento de once personas y dejó a más de diez heridos mientras participaban en una actividad recreativa. La Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad fue la encargada de difundir el avance de las investigaciones preliminares a través de un informe oficial emitido este miércoles.

A pesar de confirmar las capturas, los funcionarios estatales indicaron que los datos pormenorizados sobre los sospechosos se mantendrán bajo reserva por el momento. Se detalló que la información referente a la identidad de los arrestados, el grado de participación en la matanza y los cargos legales específicos se publicarán conforme avancen las etapas del proceso jurídico. Este manejo de la información busca asegurar que el caso se desarrolle bajo los lineamientos del sistema penal vigente sin entorpecer las diligencias.

La localización y detención de estas personas fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre diversas dependencias de seguridad y la fiscalía local. Las labores de inteligencia comenzaron inmediatamente después de que se reportara el incidente, integrando recursos tecnológicos y operativos para rastrear a los perpetradores. La institución estatal enfatizó que el objetivo primordial es evitar que este crimen quede sin castigo y garantizar que todos los involucrados enfrenten las consecuencias ante la ley.

El trágico suceso tuvo lugar en la localidad de Loma de Flores, donde un grupo de civiles se encontraba reunido para presenciar o participar en un encuentro de fútbol. De forma repentina, sujetos con armas de fuego ingresaron al terreno de juego y dispararon contra la multitud, provocando el deceso inmediato de la mayoría de las víctimas. Los servicios de emergencia trasladaron a los sobrevivientes a centros hospitalarios cercanos, donde se reportó una muerte adicional poco tiempo después de su ingreso.

Las líneas de investigación iniciales sugieren que este acto de violencia es consecuencia de la rivalidad entre dos poderosas agrupaciones delictivas que operan en la zona. Informes de inteligencia federal señalan que una parte de los fallecidos trabajaba para una compañía de seguridad particular con vínculos directos a una de estas facciones. Se presume que el ataque fue ejecutado por una célula operativa especializada en diversas actividades criminales como el tráfico de sustancias prohibidas y la extorsión.

El panorama de seguridad en esta región del país sigue siendo crítico debido a las constantes pugnas por el control territorial entre bandas rivales. Los reportes oficiales posicionan a esta entidad como una de las zonas con mayores índices de violencia y homicidios durante el periodo anual anterior. Las autoridades mantienen bajo vigilancia a líderes regionales de estos grupos armados, quienes son considerados los principales responsables de la inestabilidad en varios municipios colindantes.