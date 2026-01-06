Autoridades ecuatorianas incautan 2,2 toneladas de droga en zona fronteriza con Colombia

6 de enero de 2026 – Guayaquil (Ecuador) – EFE.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador lograron interceptar un cargamento de 2,2 toneladas de sustancias ilícitas durante un operativo de vigilancia en la región amazónica. El hallazgo tuvo lugar en las aguas del río Aguarico, situado en la provincia de Sucumbíos, una zona estratégica por su proximidad con el territorio colombiano. Según el reporte oficial emitido este martes, el material se encontraba oculto dentro de una embarcación que navegaba por esta ruta fluvial.

Esta intervención forma parte de una estrategia militar continua que busca reforzar la seguridad y el dominio estatal en la frontera norte de la nación. Durante las maniobras de control, las unidades militares detectaron la lancha y procedieron a su inspección inmediata. En el interior del transporte se descubrieron cuarenta bultos de gran tamaño, los cuales contenían un total de cincuenta paquetes individuales de droga cada uno.

A pesar de la efectividad en la incautación del cargamento, no se registraron capturas durante el procedimiento. Al notar la aproximación de los soldados, las personas que tripulaban la embarcación decidieron abandonarla rápidamente para refugiarse entre la densa vegetación selvática de la zona. Las autoridades realizaron una búsqueda en los alrededores, pero los sospechosos lograron evadir el cerco militar internándose en la profundidad del bosque.

Además de los narcóticos, el Ministerio de Defensa confirmó la retención de la lancha y de un motor fuera de borda de alta potencia. Estos elementos son considerados herramientas fundamentales por las bandas criminales para el traslado de mercancía ilegal a través de los complejos sistemas hídricos de la frontera. Con este decomiso se interrumpe la cadena logística de las organizaciones que utilizan los ríos para sus operaciones transnacionales.

En términos financieros, el gobierno estima que el valor de la carga confiscada asciende a unos 5,5 millones de dólares en el mercado negro. Esta pérdida monetaria significa un impacto considerable para las estructuras del narcotráfico que operan en la región fronteriza. Este tipo de golpes busca debilitar la capacidad económica de los grupos delictivos que aprovechan la posición geográfica de Ecuador para sus actividades de tráfico internacional.

Ecuador se enfrenta a un desafío constante debido a su ubicación entre los principales productores de cocaína del mundo y su infraestructura portuaria hacia el exterior. Aunque las cifras de decomisos en el último año muestran una ligera disminución en comparación con los registros históricos del periodo anterior, el país sigue siendo un punto de tránsito clave para el envío de sustancias hacia Norteamérica y Europa. Las fuerzas de seguridad mantienen el estado de alerta para combatir el flujo constante de cargamentos ilegales por sus fronteras.