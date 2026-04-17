Avance científico abre la puerta a regenerar hígado dentro del cuerpo sin trasplante

17 de abril de 2026 – Ciencia – EFE.

El hígado es uno de los órganos con mayor capacidad de regeneración, pero en casos de enfermedad hepática avanzada el trasplante sigue siendo la única alternativa viable. Esta opción, sin embargo, enfrenta grandes limitaciones debido a la escasez de donantes y la alta demanda, lo que provoca que un porcentaje significativo de pacientes en lista de espera no logre acceder a tiempo a un órgano compatible.

Ante este desafío, investigadores del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard, junto a equipos de la Universidad de Boston y el MIT, han desarrollado una innovadora estrategia que podría transformar el tratamiento de enfermedades hepáticas. Los hallazgos fueron publicados en la revista Science Advances, marcando un posible cambio de paradigma en la medicina regenerativa.

La propuesta científica consiste en implantar una pequeña estructura hepática en el cuerpo del paciente en lugar de crear un órgano completo en laboratorio. Este tejido es diseñado para crecer directamente dentro del organismo mediante programación genética, lo que permitiría generar una especie de “hígado auxiliar” capaz de apoyar la función del órgano dañado.

Para lograrlo, los expertos desarrollaron una técnica denominada BOOST, basada en biología sintética, que permite activar el crecimiento del tejido bajo demanda. Este enfoque combina células hepáticas modificadas con fibroblastos diseñados para liberar factores de crecimiento específicos, lo que facilita la expansión del tejido una vez implantado en el paciente.

Uno de los descubrimientos clave fue identificar cómo superar las limitaciones del crecimiento celular en tejidos densos. Los científicos encontraron que una proteína llamada YAP juega un papel fundamental en este proceso, ya que su degradación detiene la proliferación celular. Al modificar genéticamente esta proteína para evitar su degradación, lograron que las células continuaran multiplicándose cuando se combinaban con factores de crecimiento adecuados.

En pruebas realizadas en laboratorio y en modelos animales, el tejido hepático mostró una expansión significativa tras ser activado con un antibiótico común, sin generar efectos adversos como tumores o fibrosis. Este avance abre la posibilidad de desarrollar terapias más accesibles y controladas para enfermedades hepáticas y, potencialmente, para otros órganos, lo que podría revolucionar el tratamiento de diversas patologías graves en el futuro.