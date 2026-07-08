Aventura submarina llega a Birmingham este verano

Dos centros culturales de Birmingham se unen para ofrecer actividades inspiradas en el ecosistema marino.

La iniciativa vincula las artes escénicas con la ciencia mediante recorridos educativos y espectáculos en vivo.

El musical “La Sirenita” se presentará del 12 al 19 de julio en el Red Mountain Theater.

Espectáculos y ciencia marina se conectan en Birmingham

La ciudad de Birmingham impulsa una atractiva cartelera familiar que fusiona el arte teatral con el conocimiento científico. Por un lado, el Red Mountain Theater albergará la producción musical de “La Sirenita”. Por el otro, el McWane Science Center complementará la experiencia enseñando especies reales.

Kayley Club y el actor Keenan Barrett coordinaron visitas entre ambas instituciones para enriquecer el aprendizaje sobre conservación. Los asistentes podrán observar directamente la fauna del acuario tras disfrutar de las funciones teatrales programadas en Alabama.

Fechas clave para las actividades familiares de verano

La obra musical estará disponible para el público general únicamente durante la semana del 12 al 19 de julio. En paralelo, las instalaciones del McWane Science Center mantendrán su horario extendido de temporada hasta el 9 de agosto.

Los organizadores señalan que la cercanía de cuatro minutos entre recintos facilita trazar un recorrido educativo continuo. Esta programación estival busca generar empatía hacia la fauna de los océanos mediante la metodología STEM y la cultura regional.