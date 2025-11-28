Avianca inmoviliza 70% de su flota A320 por actualización urgente de software

28 de noviembre de 2025 – Bogotá – EFE.

La aerolínea colombiana Avianca comunicó este viernes que se verá obligada a mantener en tierra a más del 70% de sus aeronaves de la familia A320 alrededor del mundo. Esta medida es necesaria para llevar a cabo una “actualización urgente de software”, siguiendo una notificación emitida por el fabricante aeronáutico europeo Airbus.

La compañía explicó mediante un comunicado que Airbus informó sobre la necesidad de una actualización prioritaria en una parte considerable de la flota global de aviones A320. Por lo tanto, las aeronaves involucradas deberán permanecer en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos, lo que impacta a la vasta mayoría de la flota de Avianca.

Avianca, que forma parte del Grupo Abra y es un actor clave en Colombia, Ecuador y Centroamérica, alertó que esta paralización generará “disrupciones significativas” en el desarrollo de sus operaciones aéreas durante los próximos diez días, siendo una consecuencia inevitable de la directriz del fabricante.

Esta situación surge tras el anuncio de Airbus sobre la identificación de un fallo en el programa de control de vuelo de la familia A320. Este incidente, que se produce por la exposición a la luz solar, afecta a más de la mitad de los aviones más populares y vendidos de la compañía.

Una representante de Airbus aclaró que, si bien el 85% de las aeronaves afectadas solo precisa un pequeño ajuste informático que puede ser implementado con rapidez y sin grandes efectos en los itinerarios de vuelo, el 15% restante sí requerirá una intervención técnica más extensa.

Esta minoría de aviones demandará más tiempo para su corrección y, en algunos casos, el reemplazo de equipos, aunque la portavoz no pudo especificar el alcance exacto del impacto en el servicio. Debido a esta situación, Avianca ha suspendido la venta de pasajes para viajes hasta el 8 de diciembre con el fin de mitigar el impacto y lograr reubicar a los pasajeros afectados en los vuelos disponibles. La aerolínea afirmó que ejecutará las modificaciones requeridas por el fabricante con la mayor celeridad posible para restablecer las operaciones y minimizar las alteraciones en su servicio.