Ayuda disponible para empleados federales durante el cierre del gobierno

24 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los empleados federales de Alabama se enfrentan a otro día de pago sin sueldo mientras continúa el cierre del gobierno, lo que ha impulsado a organizaciones locales a ofrecer apoyo a quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes.

El Centro de Recursos Familiares del Condado de Jefferson ha observado un aumento en el número de familias que solicitan asistencia alimentaria durante su distribución mensual regular en el Tribunal de Familia.

“La fila está congestionada casi hasta las vías del tren. Esto me indica, especialmente durante el fin de semana clásico (de Magic City), que no solo son las familias que vemos cada mes, sino personas que simplemente necesitan comida”, dijo Carrie Buntain, directora ejecutiva del Centro de Recursos Familiares del Condado de Jefferson.

La organización distribuye cajas de alimentos el cuarto viernes de cada mes y ha notado que, en general, más familias acuden.

“Tratamos de prestar mucha atención a los beneficios de SNAP porque muchas de nuestras familias dependen de ellos. Por eso, hemos estado trabajando con otras agencias que, si esto continúa, deberían tener alimentos disponibles”, dijo Buntain.

Avadian Credit Union ofrece asistencia financiera a los socios afectados por el cierre. La cooperativa ofrece un préstamo a 60 días con una tasa de interés anual (APR) del 0%, equivalente al depósito directo habitual de los socios, para quienes han sido suspendidos temporalmente de trabajo.

“Es estresante quedarse sin sueldo”, declaró Ashley Wilbanks, vicepresidenta de marketing de Avadian Credit Union. “Si bien un período de suspensión temporal de trabajo no es agradable, no significa que no podamos ayudar a nuestros socios”.

El programa de préstamos está diseñado para ayudar a los trabajadores federales socios de Avadian a cubrir el déficit hasta su reincorporación al trabajo.

“Cuando regresen al trabajo y ya no estén suspendidos temporalmente de trabajo, el proceso de pago será sencillo. Nuestro objetivo es facilitarles las cosas y ayudar a nuestros socios durante este momento difícil”, afirmó Wilbanks.

Puede encontrar información sobre el préstamo haciendo clic aquí