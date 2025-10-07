Bad Bunny, máximo artista latino del siglo XXI, según Billboard

7 de octubre de 2025 – San Juan – EFE.

La revista musical Billboard ha nombrado al artista puertorriqueño Bad Bunny como el artista latino más importante del siglo XXI, según la publicación que el medio especializado dio a conocer este martes en su página web.

Este reconocimiento se basa en una evaluación del desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs a lo largo de un período que abarca desde enero del año 2000 hasta diciembre del 2024.

Billboard destacó que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, continúa siendo una figura clave que redefine la música latina, incrementando constantemente su alcance e influencia a nivel global.

La revista enfatizó que el artista ha logrado acumular múltiples éxitos de forma simultánea, combinando con maestría sus sencillos con colaboraciones estratégicas, un factor que lo ha llevado a liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo.

El logro de Bad Bunny de ser el máximo artista latino del siglo XXI es particularmente impresionante, dado que su primera aparición en los rankings de Billboard ocurrió apenas en 2016, y su primer tema en las clasificaciones fue incluido en 2018.

Desde entonces, ha conseguido colocar 14 temas en el número 1 de la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Además, ha establecido un récord histórico con 89 canciones que han alcanzado el Top 10 en Hot Latin Songs, una cifra que duplica la de sus subcampeones, Enrique Iglesias y Luis Miguel, quienes acumulan 39 cada uno desde el inicio de esta lista en 1986.

Billboard elogió al “conejo malo” por demostrar un control artístico inigualable a lo largo de su trayectoria, logrando fusionar su producción musical con las narrativas que desea transmitir. Bad Bunny también fue el artista más destacado de todos los géneros de Billboard en 2022 y ha sido reconocido como el artista latino más relevante por cinco años consecutivos, desde 2020 hasta 2024.

A estos logros se suma el récord de su álbum ‘YHLQMDLG’ (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), que ostentó la posición de álbum número 1 durante más tiempo en la lista Top Latin Albums, con 70 semanas entre 2021 y 2022. La revista también mencionó su histórica serie de 31 conciertos titulada ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ en el Coliseo de Puerto Rico, que tuvo lugar del 14 de julio al 20 de septiembre, y que, junto con sus otros éxitos, lo llevó a ser seleccionado para actuar en el intermedio del Super Bowl 2026.

Para Billboard, esta elección es una clara muestra de su inmenso poder estelar, su profunda conexión con su herencia cultural y el fuerte vínculo que mantiene tanto con el público familiarizado con la música latina como con aquellos que la están descubriendo gracias a su talento. La lista de los diez artistas latinos más importantes es completada, en orden descendente, por Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.