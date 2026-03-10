Bam Adebayo supera a Kobe Bryant con 83 puntos en una noche historica de la NBA

10 de marzo de 2026 – Deportes – EFE.

El pivot de los Miami Heat, Bam Adebayo, protagonizo una de las gestas mas increibles en la historia del baloncesto profesional al anotar 83 puntos en el triunfo de su equipo sobre los Washington Wizards. Con esta cifra, el jugador de Florida logro superar los 81 puntos que Kobe Bryant registro en 2006, posicionandose como el autor de la segunda mayor anotacion en un partido de la NBA. Actualmente, Adebayo solo se encuentra por detras del mitico Wilt Chamberlain, quien mantiene el record absoluto con 100 puntos desde 1962.

A sus 28 años y tras nueve campañas defendiendo la camiseta de Miami, Adebayo firmo una hoja de servicios asombrosa durante los casi 42 minutos que permanecio en la duela. El interior registro una serie de 20 aciertos en 43 tiros de campo, incluyendo siete triples, pero su dominio fue especialmente devastador desde la linea de tiros libres, donde encesto 36 de sus 43 intentos. Tras concluir el encuentro, el jugador expreso su profunda gratitud hacia su familia, el cuerpo tecnico y la aficion local, calificando el momento como el mas importante de su trayectoria deportiva.

El desarrollo del partido ya vaticinaba una noche legendaria desde la primera mitad, periodo en el que el pivot acumulo 43 unidades gracias a un inicio arrollador de cinco triples en el primer cuarto. Aunque sufrio un breve estancamiento en el tiro exterior antes del intermedio, su capacidad para generar faltas mantuvo el ritmo anotador constante. Al llegar al descanso, el propio Adebayo admitio haber sentido que superar la barrera de los 80 puntos era una posibilidad real dada la inercia positiva que arrastraba su juego.

Durante el tercer y cuarto periodo, el entrenador Erik Spoelstra decidio mantener a su estrella en pista para permitirle alcanzar la marca historica, mientras el resto de la plantilla enfocaba sus jugadas en asistir al pivot. La defensa de los Wizards se vio totalmente superada y no encontro otra forma de frenarlo que cometiendo infracciones, lo que llevo a Adebayo a lanzar 16 tiros libres solo en el ultimo cuarto. La ovacion fue total cuando, a falta de poco mas de un minuto para el cierre, se retiro al banquillo habiendo grabado su nombre en el olimpo de la liga.

Este hito no solo representa un record personal para el jugador, sino que establece una nueva plusmarca historica para la franquicia de los Miami Heat. Hasta esta fecha, la mejor actuacion individual de la presente temporada regular pertenecia a Nikola Jokic, quien habia sumado 56 puntos en la jornada de Navidad. La exhibicion de Adebayo desplaza por completo cualquier registro previo del año y devuelve a la memoria colectiva aquellas noches de anotaciones centenarias que parecian imposibles de repetir en la era moderna.

La presencia en las gradas de sus seres queridos, incluida la destacada jugadora A’Ja Wilson, añadio un componente emocional a una velada que ya es parte de la antologia del deporte mundial. Al finalizar el choque, el Kaseya Center se rindio ante su figura con gritos de jugador mas valioso, reconociendo el esfuerzo de un atleta que ha evolucionado de ser un especialista defensivo a una fuerza ofensiva imparable. Con esta actuacion, el baloncesto estadounidense celebra el surgimiento de una nueva leyenda que desafia los limites establecidos por los nombres mas grandes de siempre.