BCBS of AL anuncia una actualización para la aplicación móvil “Baby Yourself”

25 de agosto de 2025 – Blue Cross and Blue Shield of Alabama.

Blue Cross and Blue Shield of Alabama ha dado un paso fundamental para mejorar la accesibilidad a la atención médica materna con el lanzamiento de la versión en español de nuestra aplicación Baby Yourself. Esta expansión tiene como objetivo cerrar la brecha en la atención de maternidad para la creciente población hispana de Alabama, asegurando que el idioma ya no sea una barrera para recibir apoyo prenatal y posparto de calidad.

Los datos de maternidad muestran que las madres hispanohablantes se ven desproporcionadamente afectadas por una atención prenatal tardía o insuficiente. La aplicación Baby Yourself en español empodera a las futuras madres al proporcionarles recursos útiles, actualizaciones sobre cada trimestre y comunicación directa con enfermeras, todo en su idioma preferido. Con las traducciones automáticas de español a inglés, el programa también garantiza una comunicación fluida entre las madres y los profesionales de la salud.

La población hispana de Alabama ha superado las 250,000 personas, sin embargo, muchas áreas rurales siguen siendo “desiertos” de atención de maternidad, careciendo de acceso a obstetras y hospitales con salas de parto. Al ofrecer Baby Yourself en español, Blue Cross hace que la atención de maternidad sea más inclusiva, asegurando que las futuras madres —independientemente del idioma— puedan acceder a la educación y el apoyo que necesitan para un embarazo saludable.

Con la evolución de la atención médica materna para satisfacer las necesidades de diversas poblaciones, Blue Cross and Blue Shield of Alabama mantiene su compromiso con la misión de proporcionar a nuestros miembros acceso a una atención médica de calidad y asequible. Para más información, visite AlabamaBlue.com.