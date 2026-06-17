Béisbol de Grandes Ligas regresa a Birmingham por el Juneteenth

La MLB conmemorará el Juneteenth con eventos de béisbol profesional en estadios históricos de Birmingham.

Las actividades comunitarias del 18 y 19 de junio buscan acercar el deporte a las nuevas generaciones.

El Clásico Este-Oeste en Rickwood Field contará con la participación estelar del exlanzador CC Sabathia.

Eventos oficiales de las Grandes Ligas en estadios de Birmingham

Las Grandes Ligas de Béisbol regresan al estado con un despliegue de actividades para celebrar el patrimonio deportivo y la cultura del Juneteenth. La iniciativa, respaldada por la organización Papa Jack Youth Baseball, contempla un calendario que combina partidos de exhibición profesional con clínicas infantiles gratuitas.

El cronograma arrancará formalmente este jueves 18 de junio en el Willie Mays Park mediante el concurso de habilidades juveniles Pitch, Hit & Run. Al día siguiente, el viernes 19 de junio, las acciones se trasladarán al legendario diamante de Rickwood Field, donde niños de la comunidad participarán en el campamento PLAYBALL.

El Clásico Este-Oeste con leyendas de la MLB en Alabama

La jornada principal del viernes 19 de junio se vestirá de gala en Rickwood Field con la tercera edición anual del Clásico Este-Oeste. Las novenas participantes estarán bajo la batuta de los reconocidos capitanes CC Sabathia y Chris Young, quienes dirigirán un espectáculo que iniciará al mediodía con un Derby de Jonrones.

El esperado duelo de exhibición reunirá en el terreno de juego a estrellas retiradas de las Grandes Ligas como Prince Fielder, Matt Kemp, Justin Upton y Nick Swisher. Las autoridades recordaron que las entradas son totalmente gratuitas, pero las familias locales de Alabama deben completar una reserva previa por internet antes del cierre definitivo de inscripciones.