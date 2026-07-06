Bélgica golea a Estados Unidos y desafía a España en cuartos

Bélgica eliminó a Estados Unidos con una contundente victoria por 1-4 en el Mundial 2026.

El combinado belga avanza con autoridad a los cuartos de final y medirá sus fuerzas ante España.

Charles de Ketelaere firmó un doblete estelar en Seattle para liderar la reactivación de los ‘Diablos Rojos’.

Bélgica exhibe su mejor fútbol y arrolla a los norteamericanos

La selección de Bélgica firmó su mejor partido en el Mundial 2026 al vencer con un contundente 1-4 al combinado de Estados Unidos en los octavos de final. El equipo dirigido por Rudi García disipó todas las dudas de la fase previa con una presión alta asfixiante y un juego ofensivo vertical y demoledor.

Charles de Ketelaere se convirtió en la gran figura del encuentro disputado ante 69.000 espectadores en el Estadio Lumen de Seattle. El delantero del Atalanta anotó a los ocho minutos y repitió a la media hora, desactivando de inmediato el empate transitorio que Malik Tillman había logrado para los norteamericanos.

Sentencia belga, lesiones y el próximo cruce frente a España

En la segunda mitad, un grave error del guardameta estadounidense Matt Freese facilitó el tercer tanto belga, obra de Hans Vanaken. La frustración del técnico Mauricio Pochettino aumentó con la lesión de su estrella Christian Pulisic, antes de que Romelu Lukaku cerrara la goleada en el tiempo de descuento.

La victoria reafirma las aspiraciones de Bélgica de cara al decisivo choque de cuartos de final contra la selección de España. Este esperado compromiso internacional se disputará el próximo viernes en la ciudad de Los Ángeles, donde los belgas buscarán mantener este nivel de efectividad.