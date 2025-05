Berta Rojas colabora con Santaolalla en versión de The Last of Us

16 de mayo de 2025 – Asunción – EFE.

La guitarrista paraguaya Berta Rojas unió su talento con el del músico argentino Gustavo Santaolalla en una nueva versión del tema The Last of Us, emblemático tanto del videojuego como de la serie de HBO del mismo nombre. La canción fue lanzada este viernes en diversas plataformas digitales, marcando una colaboración que combina la guitarra clásica de Rojas con el ronroco característico de Santaolalla.

Rojas, quien ha sido reconocida con dos premios Latin Grammy, explicó en una entrevista que esta grabación forma parte de un proyecto más amplio en el que ha estado trabajando durante dos años, y que desembocará en un nuevo álbum previsto para presentarse oficialmente en 2025. Para ella, esta pieza representa un adelanto de esa obra mayor.

La artista expresó su agradecimiento a Santaolalla por la oportunidad de interpretar esta composición con “acento paraguayo”. Aseguró haberse sentido conectada con la canción desde la primera vez que la escuchó, describiéndola como una obra profundamente emotiva. Compuesta originalmente en 2013 para el videojuego, The Last of Us fue adaptada en 2023 como banda sonora para la serie televisiva.

Rojas destacó que esta versión conjunta consolida su identidad latinoamericana, al unir dos instrumentos emblemáticos en un diálogo musical. Señaló que acompañar a Santaolalla desde la guitarra clásica fue un gesto de romper fronteras, un acto que interpreta como una expresión de unidad, respeto y solidaridad artística.

Para ella, la guitarra y el ronroco dialogan como hermanos que comparten raíces y pasión por la música. Además, considera que Santaolalla ha logrado dar al ronroco una dimensión universal, transformándolo en un símbolo sonoro que representa paisajes propios de América Latina.

La grabación se realizó en Westlake Studio, en Los Ángeles, durante un encuentro entre ambos músicos en diciembre pasado. Rojas relató que la experiencia fluyó de manera natural, como si se tratara de una conversación entre hermanos. Con esta colaboración, la guitarrista espera que su país tenga una voz más presente en el panorama musical global, compartiendo con el mundo lo que guarda la cultura paraguaya, desde un mensaje nacido en el amor.