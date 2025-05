Biden rechaza haber tenido conocimiento de su cáncer de próstata durante su presidencia

20 de mayo de 2025 – Washington – EFE.

Un portavoz del expresidente Joe Biden aseguró este martes que el mandatario no tenía conocimiento de su cáncer de próstata mientras era presidente, en respuesta a las especulaciones del expresidente Donald Trump sobre este tema. Biden, quien tiene 82 años, fue diagnosticado recientemente con un cáncer de próstata avanzado y metástasis óseas, y actualmente está considerando diferentes opciones de tratamiento.

El diagnóstico fue confirmado por la oficina de Biden el domingo, detallando que la última prueba de antígeno prostático específico (PSA) que se le realizó fue en 2014. Esta prueba es utilizada para detectar el cáncer de próstata a través de un análisis de sangre. Sin embargo, la prueba de PSA no siempre puede diferenciar entre cáncer y otras afecciones de la próstata, lo que complica la interpretación de los resultados.

Biden no había recibido un diagnóstico de cáncer de próstata hasta el viernes pasado, lo que ha generado dudas sobre por qué no se había detectado antes, pese a que se sometió a varios exámenes médicos. Trump, por su parte, cuestionó por qué no se había informado al público sobre el cáncer de próstata de Biden antes y sugirió que “alguien no está diciendo toda la verdad”.

Trump también comentó que el diagnóstico de Biden parecía haber alcanzado un nivel de gravedad que pudo haberse desarrollado durante años, lo cual consideró una situación triste y preocupante. En un acto en la Casa Blanca, el líder republicano expresó que era importante descubrir lo que realmente sucedió con la salud de su antecesor.

Trump relacionó el diagnóstico de cáncer de Biden con informes previos que afirmaban que el presidente demócrata estaba cognitivamente apto para desempeñar su cargo, algo que el expresidente republicano puso en duda. Además, Trump destacó la calidad del hospital Walter Reed, donde Biden suele someterse a sus chequeos médicos anuales.

El expresidente concluyó que el pueblo estadounidense debía conocer más detalles sobre la salud de Biden, insinuando que se ocultaban aspectos importantes. Señaló que alguien debería hablar con los médicos para aclarar la situación, advirtiendo que lo que estaba sucediendo ya no era políticamente correcto y representaba un peligro para el país.