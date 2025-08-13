Birmingham anuncia la ubicación de los centros de refresco y la entrega de agua gratuita

13 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.
Múltiples centros de refresco están abiertos en Birmingham, ofreciendo refugio con aire acondicionado y agua embotellada gratuita durante el calor.
Ubicaciones y horarios
One Roof
730 8th Ave. West, 9 a.m. – 4 p.m.
Sucursales de la Biblioteca Pública de Birmingham
Ubicación Central: 2100 Park Place
– Lunes, miércoles a sábados: 9 a.m. – 6 p.m.
– Martes: 9 a.m. – 8 p.m.
Southside: 1814 11th Ave. South
– Lunes a viernes: 9 a.m. – 6 p.m.
Faith Chapel Care Center
921 2nd Ave. North
Martes, jueves y sábados: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Pathways (solo para mujeres y niños)
409 Richard Arrington Jr. Blvd. North
– Días de semana: 8:30 a.m. – 5 p.m.
– Fines de semana: 9 a.m. – 3 p.m.
Firehouse Ministries
626 2nd Ave. North — 2-4 p.m.
Food for Our Journey – Ruta de viaje por el centro:
– 4th Ave. N y 23rd St. N
– 9th Ave. S y 22nd St. S
– Afuera del George Ward Park
– 13th St. N, y entre 1st y 2nd Ave.
Centros recreativos de la ciudad de Birmingham:
– Brownsville Heights
– North Birmingham
– Willow Wood
– Harriman
– Harrison
– Hooper City
– Howze-Sanford
– Roosevelt City
– Wiggins
– Fitness Center (Norte)
Revise el horario de atención de los centros recreativos de la ciudad en el sitio web de la ciudad de Birmingham haciendo clic AQUI