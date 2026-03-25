Birmingham celebrará su Festival de Primavera gratuito el 29 de marzo en Railroad Park

Birmingham celebrará su Festival de Primavera gratuito el 29 de marzo en...

25 de marzo de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

La ciudad de Birmingham llevará a cabo su Festival de Primavera, presentado por Window World, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el domingo 29 de marzo en Railroad Park, ubicado en 1600 1st Ave. South. El evento gratuito contará con una búsqueda de huevos de Pascua tipo “scavenger hunt”, un DJ, camiones de comida (food trucks), pintura facial, artistas de globos, muestras gratuitas de Coca-Cola United, fotos con el conejo “Buddy the Bunny” y sorteos.

Un payaso y un zancudo de UniverSoul Circus estarán presentes en el lugar. Asimismo, habrá estaciones de Parques y Recreación de Birmingham, el equipo Birmingham Legion, el McWane Science Center y varios socios comunitarios distribuidos por todo el parque.

Se anima a las familias a traer sus propias canastas de Pascua y sillas de jardín.