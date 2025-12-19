Birmingham gradúa su promoción de reclutas más grande para reforzar la seguridad

19 de diciembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham celebró un hito histórico este viernes con la graduación de su clase de reclutas más grande hasta la fecha. Un total de 89 nuevos oficiales se incorporaron a la fuerza, marcando un giro significativo tras la grave escasez de personal que afectó a la ciudad durante el año pasado.

Los nuevos agentes comenzarán a patrullar las calles este mismo fin de semana para reforzar la seguridad local. Aunque los líderes del departamento consideran esta graduación como un gran avance, subrayaron que los esfuerzos de reconstrucción institucional continuarán para garantizar una cobertura completa en todas las zonas.

Entre los graduados destaca el oficial Robert Nunn, hijo de Annetta Nunn, quien fue la primera mujer en desempeñarse como jefa de policía en la ciudad. Tras trabajar más de una década en el sector corporativo, Nunn decidió seguir los pasos de su madre, quien lo alentó a involucrarse activamente en la mejora de la comunidad.

Esta incorporación masiva de personal ocurre después de uno de los años más violentos en la historia de Birmingham, periodo en el cual los ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de policías. Ante esta situación, los jefes policiales priorizaron la contratación de nuevos elementos para recuperar la confianza de los residentes.

El éxito en el reclutamiento se atribuye en gran parte a los bonos de incentivo aprobados por la ciudad, los cuales son los más altos registrados hasta ahora. Gracias a estas medidas, el departamento ha logrado contratar a casi 300 oficiales durante el último año, superando las expectativas iniciales de las autoridades.

Los mandos policiales informaron que el precinto oeste contará con más de cien oficiales a partir del sábado. El objetivo final de la administración es que todos los precintos de la ciudad alcancen ese mismo nivel de dotación de personal antes de que termine el año para combatir eficazmente el crimen.