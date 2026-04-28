Birmingham impulsa crecimiento y oportunidades para emprendedores en su Semana de la Empresa 2026

Birmingham impulsa crecimiento y oportunidades para emprendedores en su Semana de la...

28 de abril de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

En un momento en que los emprendedores se enfrentan a costos crecientes, acceso limitado al capital y una competencia cada vez mayor, la ciudad de Birmingham está tomando medidas audaces. Del 3 al 9 de mayo, la ciudad celebrará la Semana de la Pequeña Empresa 2026, una iniciativa diseñada para conectar directamente a los emprendedores con los recursos, las relaciones y las oportunidades necesarias para crecer y escalar.

Bajo el lema “Construye en grande: Eleva tu visión. Empodera tu camino”, esta experiencia va más allá de la celebración para centrarse en la ejecución, reuniendo a emprendedores, líderes de organizaciones sin fines de lucro, prestamistas, socios corporativos y creadores de ecosistemas en un esfuerzo coordinado para fortalecer el entorno de las pequeñas empresas en Birmingham.

Impulsada por la Oficina de Diversidad y Oportunidades de Negocios del Departamento de Innovación y Oportunidades Económicas (IEO), se espera que la Semana de la Pequeña Empresa involucre a una masa crítica de dueños de negocios de diversas industrias y etapas de crecimiento.

“Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía de Birmingham”, afirmó Coreata’ R. Houser, Directora de Innovación y Oportunidades Económicas. “Esta semana es más que una celebración. Se trata de crear caminos reales para el crecimiento, asegurando que nuestros emprendedores tengan los recursos, las relaciones y el apoyo que necesitan para triunfar”.

A lo largo de la semana, los asistentes podrán participar en una serie de eventos organizados, que incluyen:

A) DOMINGO, 3 DE MAYO – Construye en grande. Vive bien: Reiniciar, recargar y levantarse: Comience la semana con una experiencia de bienestar enfocada en el reinicio, la reflexión y la renovación para la comunidad empresarial. 12–3 p.m. | Railroad Park, 1600 1st Ave S, Birmingham, AL 35233.

B) LUNES, 4 DE MAYO – Espacio para la conversación (Grounds for Conversation) impulsado por la Birmingham Business Alliance: Conéctese con otros emprendedores tomando un café e interactúe con el equipo de Pequeñas Empresas de la BBA, que apoya el crecimiento en Birmingham. 7:30–9 a.m. | Toasted Yolk, 231 20th St S, Birmingham, AL 35233.

C) MARTES, 5 DE MAYO – Casa abierta del Intensivo para Pequeñas Empresas impulsado por la Birmingham Business Alliance: Conozca el programa Intensivo para Pequeñas Empresas de la BBA, escuche a participantes anteriores y acceda a herramientas y conexiones para apoyar el crecimiento empresarial. 5–8 p.m. | Oficina de la BBA, 2117 2nd Ave N, Birmingham, AL 35203.

D) MIÉRCOLES, 6 DE MAYO – Construye en grande. Escala el impacto: Avanzando en el éxito de las organizaciones sin fines de lucro: Únase a una conferencia enfocada en el crecimiento, financiamiento e impacto comunitario de las organizaciones sin fines de lucro. 10 a.m.–3 p.m. | The Forum, 950 22nd St N, Birmingham, AL 35203.

E) MIÉRCOLES, 6 DE MAYO – Competencia de propuestas juveniles (Youth Pitch): Apoye a los jóvenes emprendedores emergentes mientras presentan ideas y soluciones innovadoras. 5–8 p.m. | The Forum, 950 22nd St N, Birmingham, AL 35203.

F) JUEVES, 7 DE MAYO – Almuerzo de la BBA: Construye en grande y crece: Asista a un almuerzo dinámico con información sobre marca, comunicación y crecimiento para elevar su negocio. 11:30 a.m.–1 p.m. | The Florentine, 2101 2nd Ave N, Birmingham, AL 35203.

G) JUEVES, 7 DE MAYO – Construye en grande: Liderazgo, impulso y legado (Mujeres en los negocios): Celebre a las mujeres emprendedoras, el liderazgo y el impacto comunitario duradero en un atractivo evento nocturno. 5–8 p.m. | The Forum, 950 22nd St N, Birmingham, AL 35203.

H) VIERNES, 8 DE MAYO – Construye grandes negocios en Birmingham y más allá: Participe en una conferencia de alto impacto enfocada en el escalonamiento, el acceso al capital y el crecimiento empresarial sostenible. 10 a.m.–3 p.m. | Innovation Depot, 1500 1st Ave N, Birmingham, AL 35203.

I) VIERNES, 8 DE MAYO – Coctel para fundadores y networking impulsado por Magic City Sips: Conozca a fundadores, socios y líderes en un entorno de networking energético. 6–8:30 p.m. | Mayawell Tequila Bar, 2900 4th Avenue South, Birmingham, AL 35233.

“Aquí es donde la visión se encuentra con la ejecución”, dijo Monique Shorts, Gerente Sénior de Programas de la Oficina de Diversidad y Oportunidades de Negocios. “Estamos creando espacios intencionales donde los emprendedores pueden conectarse, acceder a oportunidades y dar pasos significativos para hacer crecer sus negocios”.

Para más actividades de la Semana de la Pequeña Empresa en la ciudad, visite las redes sociales de OBDO e IEO. Regístrese para los eventos aquí.