Birmingham inicia programas de verano para disminuir violencia con Miles College e Instituto

16 de junio de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Como parte de su estrategia integral para reducir la violencia, la ciudad de Birmingham está lanzando tres iniciativas comunitarias destinadas a empoderar a jóvenes, adultos y líderes locales para ayudar a hacer las comunidades más seguras. En una colaboración innovadora con Miles College y el Instituto de Investigación para la Justicia Social en Acción, estos programas ofrecerán herramientas y apoyo para lograr cambios duraderos.

El programa RISE UP BIRMINGHAM involucrará a 50 adolescentes y jóvenes adultos en roles de liderazgo y prevención de la violencia. Los participantes recibirán un pago de 12 dólares por hora durante este programa de cinco semanas, que se llevará a cabo del 30 de junio al 1 de agosto.

FLIPPING THE GAME: FROM HUSTLE TO ENTERPRISE es un programa dinámico de emprendimiento dirigido a adultos. Los participantes recibirán capacitación práctica, mentoría y un capital inicial de 2,000 dólares para transformar sus actividades informales en negocios legales y viables. Este programa también se desarrollará entre el 30 de junio y el 1 de agosto.

El programa THE COMMUNITY PRACTITIONER IN RESIDENCE ofrece a residentes adultos y líderes comunitarios una oportunidad única para profundizar su impacto cívico mediante una formación intensiva y aprendizaje práctico. Su objetivo es crear una red en toda la ciudad de agentes comunitarios comprometidos con la paz, la equidad y la transformación.

Estas iniciativas se basan en la educación, el empoderamiento y la oportunidad económica, pilares clave dentro de la iniciativa más amplia de seguridad comunitaria de la ciudad. Los programas se realizan en Miles College, una universidad históricamente negra con una larga tradición de liderazgo cívico y cambio social.

El Instituto de Investigación para la Justicia Social en Acción (IRSJA), cofundado por la doctora Jamila T. Davis y Angelo Pinto, tiene experiencia en conectar la educación superior con el liderazgo comunitario, habiendo implementado programas similares en colaboración con universidades reconocidas. Esta alianza con Miles College refuerza la misión de convertir la experiencia vivida en liderazgo efectivo para transformar las comunidades desde adentro.