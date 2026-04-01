Birmingham invierte su excedente presupuestario en juventud e infraestructura pública

1 de abril de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

El plan de gastos de 31.8 millones de dólares propuesto por el alcalde Randall L. Woodfin para apoyar su iniciativa Cradle to Career (Desde la cuna hasta la carrera) e inversiones en infraestructura pública, vecindarios y el legado de derechos humanos de la ciudad, recibió hoy la aprobación del Concejo Municipal de Birmingham. El plan se financiará con un excedente del año fiscal 2024.

“Este plan invierte en nuestra juventud, nuestros vecindarios y un legado de derechos humanos que transformó no solo a Birmingham, sino al mundo, y que continúa expandiéndose. Estos son valores compartidos y agradezco al concejo por su colaboración”, dijo el alcalde Woodfin.

La Iniciativa Cradle to Career, de 3.5 millones de dólares y pieza central del plan, representa una inversión transformadora para apoyar a la próxima generación de Birmingham.

El amplio plan de gastos incluye una asignación de 500,000 dólares para cada distrito del concejo, lo que permitirá a los concejales atender necesidades prioritarias en sus comunidades. Las inversiones en los vecindarios también incluyen asignaciones para un Plan Maestro de Aguas Pluviales, reparación de aceras, iluminación de carreteras interestatales, fondos adicionales para el Proyecto de Drenaje de Messer Airport Highway y Planes Maestros de Villas Urbanas. El plan también expande el alcance de dispositivos médicos para salvar vidas, como desfibriladores externos automáticos (DEA), en todo el sistema de parques y recreación.

Bajo este plan, el alcalde Woodfin pone a trabajar los fondos excedentes en instalaciones municipales como las piscinas de Parques y Recreación de Birmingham, el Birmingham CrossPlex, mejoras en la cárcel de la ciudad e instituciones asociadas como el Zoológico de Birmingham, el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, la Iglesia Bautista de la Calle 16 y el Monumento Nacional de los Derechos Civiles de Birmingham.

Una inversión de 2 millones de dólares apoyará el Parque Nacional de Accesibilidad de KultureCity en la histórica planta de vapor Powell. El proyecto creará el primer destino del mundo totalmente integrado para personas y familias que viven con una discapacidad.

Anteriormente, el concejo aprobó la propuesta del alcalde Woodfin de invertir 3.6 millones de dólares del excedente del presupuesto del año fiscal 2024 para otorgar un pago de prima de 1,000 dólares a todos los empleados de tiempo completo en diciembre.

A continuación se presentan detalles adicionales y el desglose de los fondos.

Construyendo una mejor Birmingham

Asignaciones propuestas de fondos del excedente presupuestario del año fiscal 2024 – 31.8 millones de dólares

a) Concejo Municipal – 4.5 millones de dólares (500,000 por distrito)

b) Iniciativa Cradle to Career – 3.5 millones de dólares: Los fondos desarrollarán un continuo de apoyos centrados en la primera infancia a través de Small Magic, que incluye instrucción de alfabetización temprana, asistencia técnica enfocada en el cuidado infantil de alta calidad y la expansión del programa Birmingham Talks, reconocido a nivel nacional, el cual ha resultado en un aumento de más del 70% en la conversación interactiva para niños en entornos de baja comunicación. Esta inversión histórica apoya la creación de un ecosistema de aprendizaje temprano de primer nivel, un pilar clave en la estrategia de desarrollo juvenil de Birmingham.

c) Proyecto de Iluminación de Interestatales – 2 millones de dólares: La ciudad y el Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT) están explorando un programa piloto para dividir los costos de mantenimiento continuo en secciones seleccionadas de la interestatal. Una vez que los proyectos se finalicen y se liciten, la construcción podría tardar entre 10 y 18 meses.

d) Mejoras de Drenaje en Messer Airport Highway – 5 millones de dólares: Actualmente en fase de revisión de diseño, este proyecto de capital está destinado a mitigar las inundaciones en las cercanías del paso inferior del ferrocarril entre las calles 33 y 31 Norte. El costo estimado de construcción es de 5 millones de dólares.

e) Reparación de Aceras – 2 millones de dólares: Este proyecto complementará los presupuestos existentes para profundizar las reparaciones de aceras en toda la ciudad. El objetivo es realizar un proyecto municipal donde las reparaciones se distribuyan de la manera más equitativa posible entre los distritos. Se estima que este proyecto tardará aproximadamente un año en completarse una vez licitado.

f) Plan Maestro de Aguas Pluviales – 1 millón de dólares: Este proyecto financiará el desarrollo de un Plan Maestro de Aguas Pluviales, Drenaje y Cuencas Hidrográficas para toda la ciudad, estableciendo el marco técnico y los criterios de priorización necesarios para guiar las inversiones en infraestructura.

g) Iniciativa de Villas Urbanas – 2 millones de dólares: La iniciativa se centra en crear centros de vecindarios transitables, vibrantes y de alta calidad que funcionen como recursos habitables para las comunidades circundantes.

h) Mejoras en la Cárcel de Birmingham – 5 millones de dólares

i) Reparaciones y Mejoras en Piscinas de Parques y Recreación de Birmingham – 1.5 millones de dólares

j) Colocación de DEA de Cardiac Solutions en ubicaciones de Parques y Recreación de Birmingham – 1.1 millones de dólares: Esta iniciativa añade 217 desfibriladores externos automáticos (DEA) en diversas ubicaciones, incluyendo Legion Field y los Jardines Botánicos de Birmingham, para cumplir con la regla de respuesta de menos de 3 minutos.

k) Reemplazo de Manejadores de Aire en CrossPlex – 1.5 millones de dólares

l) Iglesia Bautista de la Calle 16 – 250,000 dólares: Entrega crítica para apoyar el centro de visitantes y educación de la iglesia.

m) Instituto de Derechos Civiles de Birmingham – 500,000 dólares

n) Monumento Nacional de los Derechos Civiles de Birmingham – 250,000 dólares

o) Zoológico de Birmingham – 500,000 dólares

p) Proyecto de Redesarrollo de KultureCity en Powell Steam Plant – 2 millones de dólares: KultureCity planea crear el primer destino del mundo totalmente integrado para personas con discapacidades. Incluirá la primera universidad técnica en los EE. UU. para capacitar y emplear a personas con discapacidades, un centro de educación, una sala de exhibición sobre inclusión sensorial, espacios comerciales y un parque inclusivo. Se espera que sea un destino de gran relevancia.